水警海關再破走私動物案 　43貓狗困膠籠缺水糧　一貓不幸身亡

再揭發私梟走私貓狗！水警及海關今（9日）凌晨採取聯合反走私行動，行動中截獲一輛快艇，檢獲價值110萬的私煙以及43隻貓狗，其中一隻貓隻更不幸身亡。該批貓狗被發現時，困於環境狹窄﹑缺水缺糧的膠籠內，有膠籠更困有4隻貓，有貓隻因而眼睛受損，目前所有動物已交由漁護處及愛協跟進檢查。 愛協表示，愛協督察接獲警方通知到場了解情況，被發現的34隻貓及9隻狗全部均沒有植入晶片，其中一個動物籠內一隻幼年布偶貓被發現死亡。愛協將發現的33隻貓及一隻貓屍現接回灣仔總部，其中貓屍稍後將轉交漁護處作檢驗，其餘被發現的9隻狗則由漁護處帶走。

水警及海關今（9日）凌晨4時45分執行反走私行動中，發現一輛未有開燈的載貨快艇，由機場東面高速駛至岸邊，人員懷疑有人走私貨物於是展開行動。其間，多名私梟份子見狀隨即跳回快艇離開，水警快速追截小隊展開追捕，惟對方未有理會停船訊號，一直駛至東涌新發展碼頭附近岸邊，艇主與船上5人隨即登岸往東涌方向逃走。

行動中檢獲的21個寵物膠籠內，分別放有34隻貓及9隻狗，包括香港常見的寵物品種，如玩具貴婦﹑布偶貓﹑英國短毛﹑蘇格蘭摺耳貓等等。該批貓狗被困於狹窄﹑缺水缺糧的膠籠內，有膠籠更困有4隻貓，有貓隻因而眼睛受損，另外，由於該批貓狗未有植入晶片，因此未能確認是否有主人，目前所有動物已交由漁護處及愛協跟進檢查。

另外，艇上亦發現35箱共逾40萬支未完稅香煙，總值110萬﹑應課稅值為77萬。該批紙箱由膠袋及尼龍袋包裹，避免海水沾濕貨物。海關指，檢獲的香煙為內地常見的品牌，懷疑欲由內地走私到香港。

鄺俊宇要求漁護署、愛協保障動物生命為先

今日警方搗破動物走私案，並發現43隻貓狗，當中有1隻貓死亡，而有關動物身上均沒有晶片。立法會議員鄺俊字非常關注事件，坦言對於事感到憤怒，亦對動身無辜受傷害感到心痛。

由於有關動物並無晶片，他已去信漁護署及愛協，要求有關機構保障動物生命，切勿人道毀滅。同時，鄺俊宇指，連月來多次揭發動物走私案，反映走私動物集團極為猖獗及有關走私集團並未瓦解，他立即嚴肅跟進事件，希望盡快將走私集團繩之以法。

翻查資料，本年8月水警及海關聯合走私行動中，揭發一宗寵物走私案， 12隻寵物狗利用快艇運回內地，船上2名內地男子分別被控「殘酷對待動物」、「危害他人海上安全」罪。至同月26日及27日，3個寵物籠飄至赤柱及南丫島，共15隻貓兒命喪大海。