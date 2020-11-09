蘇屋邨三屍案｜四口家剩一人　爸爸首開腔　捶胸自責：忽略咗太太

長沙灣蘇屋邨荷花樓昨日（8日）發生倫常慘劇，32歲姓羅媽媽偕同分別10歲及6歲的姓朱小兄妹，於單位內吸入過量煤氣昏迷，三母子送院搶後證實不治。原本幸福的四口之家，如今剩下36歲爸爸朱先生在世，遭逄家中巨變，他心如刀割，一夜難眠，朱先生接受《香港01》訪問透露，妻兒在醫院冰凍屍體畫面一直腦中牽縈，他不明白太太為何會走上絶路，自責因通宵工作，顛倒生活:「可能忽略咗太太。」

朱先生昨日在醫院見三母子最後一面，妻兒已知覺全無，情緒激動，下午在警員陪同下離開醫院，及後又返回家中助查。（資料圖片）

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朱先生至今情緒仍未平伏，他接受訪問時語氣低落，他表示昨日在醫院看到妻兒知覺全無，十分難過，是人生最大難關，他整夜失眠。朱氏夫婦分別36歲及32年，已結婚12年，朱透露2人早年在內地認識，太太隻身來港，與他共諧連理，並在港誕下一對子女，峯仔及恩恩，太太來港後全職做家庭主婦，相夫教子。而她在香港只有一名較親的阿姨，其父母均在內地，仍未知如何安排他們來港善後。

朱先生稱，昨早收工後，他特別為囝囝囡囡買回麥當勞早餐，詎料返抵家門，赫見妻兒出事，他即崩潰痛哭，其後趕往醫院見三母子最後一面，「冇晒知覺，全部冇晒知覺！」

朱先生一夜難眠，反覆思量妻子尋死原因：「諗咗好耐，我哋冇嗌交。」他自責對妻子關懷不足，未有及早察覺妻子異變，「我返通宵，日頭瞓覺，可能忽略咗太太。」他心情難以平服，亦無法進食，由兄弟陪伴左右，他不時執拾妻兒物品，睹物思人。

明驗屍查死者是否曾服食藥物

警方將案件列謀殺及自殺案，由深水埗重案組第二隊調查。據悉，警方仍未為朱先生錄取詳細口供，但初步調查得悉，家庭無債務問題，家人感情亦融洽。剖屍工作會在明日進行，警方將會調查3名死者是否曾服食藥物，以了解真正死因。

涉事單位今日整日重門深鎖，門外有人擺放香燭及生果拜祭，亦有兩盤焚燒過的冥鏹灰燼。峯仔及恩恩就讀的土瓜灣獻主會小學王校長今早表示，得悉噩耗後，師生均感難過及悲痛，校方已即時啟動「危機處理小組」，學校教師﹑社工﹑輔導人員及教育心理學家已即時為有需要的學生提拱輔導，協助疏導情緒。

昨日早上，蘇屋邨荷花樓，32歲母親偕兒女吸入過量煤氣昏迷單位內，36歲父親通宵工作攜同4份早餐回家時，目睹妻兒被抬出單位，情緒激動需要送院，三母子其後搶救不治。警方表示，涉事單位廚房煤氣管被剪斷，通風口被布堵塞或A4紙遮蓋，形成密室效應，案件列謀殺及自殺案。據了解，警方在單位餐桌上發現一幅小朋友繪畫一家四口手牽手的畫，旁邊有懷疑是成年人寫下「對不起」3字，警方正調查是否與案有關。