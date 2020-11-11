沙田奪命車禍　鐵騎士重創送院亡　的士司機親述事發一刻

沙田發生奪命車禍。今（11日）早約11時半，沙田鄉事會路近瀝源邨榮瑞樓對開，發生3車相撞意外，涉及的士、電單車及寶馬私家車，其中電單車司機重傷倒地，人車分離，鐵騎士昏迷由救護車送院搶救，其後證實不治。而涉事的私家車翻側，橫亘路中。警方及消防接報到場，正封鎖現場調查意外原因。 現場所見，的士旁邊有大量鮮血跡，相信事發時鐵騎士倒臥在的士旁。涉事電單車及寶馬私家車均嚴重撞毀。

鐵騎士送院亡，警方在場調查。（蔡正邦攝）

鐵騎士倒臥在地，送院後不治。（沙田區 Sha Tin District - Jimmy Chong圖片）

的士司機憶述事發一刻

姓植64歲的士司機憶述，事發時他在禾輋商場接載兩父子往沙田政府合署，駛至源禾路右線等燈，轉燈後右轉入鄉事會路第2線，電單車尾隨在後，突然間聽到「嘭」一聲，發現前面一架寶馬私家車則撞到鐵欄，並且翻側。的士司機意識到有東西在車旁邊，望倒後鏡時發現有一個人倒臥在車旁，立即停車查看，發現鐵騎士倒臥在車旁，「傷勢好嚴重，因為佢流好多血，個人郁都冇郁過。」

的士司機稱，當時車上有兩名乘客，但無大礙，「因為架車唔係直接撞到我架車，係個人撞到我架車。」的士司機稱，知道寶馬一直沿鄉事會路行駛，但無目睹撞車一刻，只聽到聲音，事發後寶馬男司機在兩名人士協助下離開車廂，初步目測沒有表面傷。

運輸署宣佈，因交通意外，介乎源禾路及大埔公路沙田段之間的沙田鄉事會路(往沙田港鐵站方向)近好運中心的全線仍然封閉。前往城門隧道公路或青沙公路的車輛，可使用其位於大圍的入口。請避免使用大埔公路-沙田段。受影響巴士路線須改道行駛。現時上址交通繁忙。

的士司機植先生憶述事發一刻。（蔡正邦攝）

鐵騎士送院亡，警方在場調查。（蔡正邦攝）