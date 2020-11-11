暴動罪囚7年盧建民　塘福懲教所內被囚友襲擊　懲教人員制止

塘福懲教所今日（11日）發生在囚人士襲擊囚友事件，懲教人員即時制止。據了解，被襲者為2016年旺角騷亂事件中，與本土民主前線前發言人梁天琦同被控暴動罪，被判囚7年的盧建民。 懲教署表示，今日下午2時14分，一名32歲男性在囚人士在工場內襲擊另一名34歲男性在囚人士。在場懲教人員見狀立即上前制止施襲者，並召喚支援人員到場。事件中，受襲在囚人士面部受傷，經院所醫生檢查及治理後被送往公立醫院作進一步診治。施襲者則並無受傷，有關事件已轉交警方調查。

消息指，涉施襲在囚人士因未獲授權而留在香港接受僱傭工作罪入獄，被襲者為盧建民，兩人因瑣事口角爭執。盧建民因2016年年初二旺角騷亂案被控一項動罪，於2018年他與本土民主前線前發言人梁天琦，及另一被告黃家駒同被判罪成，其中盧建民的刑期最重囚7年，梁天琦及黃家駒則分別囚6年及3年半。

盧建民過去受訪曾表示自己出生基層，5、6歲從內地來港，中五後投身社會，任職過侍應等工作。他一直熱衷參與社運，包括雨傘運動、反發展郊野公園和反對中港融合等，社運界中有「光明仔」的稱號。另外盧建民熱愛行山和攝影，曾經營「影攝食」和「山野拾遺」兩個Facebook專頁，分享在香港各處的攝影作品。