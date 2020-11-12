理大圍城一周年前夕　天橋現「光時」鎖頭陣　食環路政派員清理

去年11月中旬，網民發起「三罷（罷工、罷市、罷課）」，以表達對《逃犯條例》修訂不滿。香港中文大學及理工大學先後爆發陣地戰，烽火漫天。經歷長達13日理大攻防戰後，連接紅磡火車站A1出口的行人天橋被裝上鐵絲網。 事隔一年，今日（11月12日）午夜時份該天橋鐵絲網被掛上數百個鎖頭，拼砌出訴求字句，當中包括「光復香港」及「SAVE 12」字眼。及至下午3時許，路政署聯同食環署到場，共派出10多名工人一同清拆鐵鎖，約半小時完成。

▼▼理大天橋現「光時」鎖頭陣▼▼

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市民林小姐認為這種表達訴求方式是「無辦法中的辦法」，指現時訪客難以進入理大。她指即使政府再以其他方法圍封都無用，「照可以噴字黐文宣，市民一樣有辦法以任何方式表達訴求。」認為事件需由根源解決，防民之口甚於防川，「唔可以防洪水咁不斷堵塞，要疏通，否則會泛濫。但政府又唔聽市民講，扮聽民意。」

另黃先生認為香港人好勇敢，「去到依家呢個時間，咁多限制，佢哋仍然可以企出嚟用自己方法表達意見，但同時好可悲嘅就係，佢哋依家只係剩低呢種方法，去表達番自己意見。」他感嘆「我哋可以望到外面嘅街景，但其實你面對住嘅就係一面面嘅鐵絲網，一個個嘅鎖頭，無形中無論身體上，或者思想上，都係設一種枷鎖、一種限制。」他想起去年「Be Water」口號，「你哋無論用咗乜嘢你哋諗可行嘅方法都好，但係對於市民嚟講，佢哋點都會可以令到外界係可以接收到佢哋聲音。歸根究底，你（政府）一日唔回應佢哋聲音，你係唔會停止到佢哋表達自己意見。」

去年11月網民發起三罷行動，多區發生警民衝突。位處交通中心、過海隧道出口位的理工大學，成為堵路重要據點，與中文大學先後成為「戰場」。警方將大批示威者圍困於校園內，保安局局長李家超當時表示，所有離開理大的人士均會以暴動罪拘捕，甚至連遵從警方指引離開理大的醫護、急救員亦一律被捕。

理大圍城長達13日，示威者突圍、游繩、爬渠逃走，自此理工大學保安嚴密，出入需經申請，連接紅磡火車站A1出口的行人天橋被當局裝上鐵絲網。