警搗低息貸款電騙集團拘10男女　詐騙案按年上升95%

警方拘捕低息貸款電騙集團10名男女，年齡介乎24至44歲，涉嫌與35宗低息貸款騙案有關，涉款約265萬元。警方提醒市民，若收到低息貸款電話，需馬上聯絡相關機構，核實職員身分，若市民有需要借錢，循合法途徑或親身到銀行及有牌照財務公司辦理手續。

其中一名24歲被捕男子已被暫控三項以欺騙手段取得財產罪，案件已於今日在觀塘裁判法院提堂，另外9名被捕人則仍被扣留調查。警方東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威表示，今年首10個月涉及投資、借貸及電話等騙案，達1萬2千多宗，按年上升接近95%，相信與疫情經濟不景有關。東九龍總區防止罪案高級督察馮家恒表示，騙徒手法由以往推銷形式，遊說受害人存入保證金，變成利用社交媒體，以不同理由欺騙受害人，例如透過Whatsapp聯絡受害人，其間訛稱自己是銀行職員，再遊說受害人下載手機App，再指示透過手機App投資；或與受害人發展成情侶，讓受害人逐步踏入圈套。

馮家恒提醒市民緊記小心保護個人資料，切勿於通話中將身份證號碼、地址透露予對方；若收到低息貸款電話，需馬上聯絡相關機構，核實職員身分或藉詞詢問其他優惠。若有懷疑便致電警方18222求助。馮家恒又指，若市民有需要借錢，循合法途徑或親身到銀行及有牌照財務公司辦理手續，避免墮入騙局。