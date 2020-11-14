富豪錢峰雷捱斬｜白手興家與馬雲私交甚篤　對外對內出手闊綽

今日（14日）凌晨，在灣仔會展皇朝會對開捱斬的兩名內地漢，其中一人是內地富豪及慈善家錢峰雷，現時是環球國際控股（香港）有限公司董事長。出身草根的錢氏，發迹後，出手闊綽，且與阿里巴巴創辦人馬雲份屬好友。無論對外捐款、對內親友、購畫買樓，每每是天文數字，因而被網民及藝人李亞鵬貫以「錢多多」的暱稱。 錢氏低調而神秘的發迹史，在家鄉浙江當地為人津津樂道；至於其同行姓方友人亦來頭不小，據悉他是一間公司的創辦人兼行政總裁。

錢峰雷於1976年出生於浙江寧波，據悉他並非「富二代」，而是生長於父母均是農民的普通家庭，故關於其發迹史的傳言甚多，在浙江當地是傳奇的超級富豪。據悉，錢峰雷與阿里巴巴創辦人馬雲，由中學認識至今。初中畢業後，前往香港及澳門等地打拼，曾經做過「疊碼仔」，其後由小生意做至風生水起，目前持有香港身份證。2015年，他在香港蘇富比以4,220萬元港幣，購入好友馬雲的油畫處女作《桃花源》，用作慈善用途。

錢氏發迹後，身家暴漲，不但擁有多輛名車，據悉更是浙江中首位擁有私人飛機的商人，命為「環球號」。他對親朋好友十分闊綽，早年先後在同學聚會上，贈予每位同窗iphone 5及iphone 6；表弟結婚時，曾在婚禮上大派逾200萬元人民幣利是，每封1萬元起，最多一封12萬元，更退回婚宴的「人情」；又斥資120萬元，購置車牌「浙A88888」寶馬房車，予父親往街市「買餸」。而在2012年，他參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2,000萬元人民幣，投得一件玉觀音擺設，被網民及李亞鵬稱為「錢多多」。

對親友闊綽，對外同樣大手筆，錢氏亦是內地知名大慈善家，在汶川地震、玉樹地震捐出巨款，故又被網友稱為「錢雷鋒」；當中2013年寧波水災，個人捐款高達1,000萬元。2014年，他豪擲近7億元，向和黃（013）購入山頂白加道28號的其中一間6,847呎洋房，但一年後便抵押套現高達4億元按揭貸款，當時被指是一手新例後最大宗豪宅「財仔盤」。

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大腿受傷的錢峰雷送院治理。（劉定安攝）