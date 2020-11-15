警突擊搜尖沙咀樓上酒吧　109名酒客被票控違限聚令　最細13歲

新冠肺炎現第四波爆發跡象，警方加強執法，今（15日）凌晨3時許突擊搜查尖沙咀棉登徑13至15號一大廈樓上酒吧，發現酒吧於凌晨2時後仍然營業。當時酒吧內有109位酒客，包括68男41女，當中28名未成年，年紀最小只有13歲，全部人被票控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（《規例》）（第599G章）。1名酒吧負責人及2名職員（23至34歲），則被涉嫌違反限聚令599F章被捕，現正被扣留調查。 據報，涉案酒吧約1500尺，已營業近一年。

今（15日）凌晨3時許，警方突擊搜查尖沙咀棉登道13至15號一大廈樓上酒吧，發現酒吧內有109位酒客，全部人被票控違反限聚令599G章。（陳永武攝）

警方今日（152日）凌晨約三時四十分巡查尖沙咀棉登徑13至15號一樓上酒吧，以確保該場所遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的指示。

行動中，警員發現該樓上酒吧於凌晨兩時後仍未停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，懷疑負責人及職員沒有嚴格遵從《規例》的限制。酒吧內3名本地男子（一名負責人及兩名職員），年齡介乎23至34歲，涉嫌違反《規例》被捕。被捕男子現正被扣留調查。

此外，警員發現該樓上酒吧內有109人聚集消遣（68男41女，當中28名為未成年人士），年齡介乎13至60歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警方即時向該109人發出定額罰款通知書。警方並聯絡其監護人到場接回未成年人士。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在餐飲業務處所傳播的風險。