長者日$20來回　東涌昂坪360排長龍　市民：喺屋企就嚟困到傻

每年11月第三個星期日為「長者日」，﻿逾百商戶提供優惠回饋香港老人家。昂坪360推出優惠，65 歲或以上長者可以優惠價20元購買即日來回纜車票。記者今（15日）到東涌視察，目測上午11時許最高峰期，約500人由東涌泳池排至東薈城外。 受訪市民大多乘長者日之機出外遊玩，不約而同稱雖然擔心疫情，但困家已久，更有人直言「喺屋企就嚟困到癲！困到傻！」

昂坪360辦長者日優惠，記者今（15日）到東涌視察，目測上午11時許最高峰期，約500人由東涌泳池排至東薈城外。（鄧詠中攝）

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今日（15日）是長者日，超過100商戶推出優惠回饋老人家。昂坪360推出優惠，65 歲或以上長者可以優惠價20元購買即日來回纜車票，記者到東涌視察，目測上午11時許最高峰期，約500人由東涌泳池排至東薈城外。至中午約12時，人龍散去。據了解，職員派籌，並通知在排隊人士，要排3、4小時，市民取籌後約3小時後回來；不少市民選擇離去。

市民關太已經3至4年沒有搭纜車，排隊1小時認為安排不算混亂。雖然擔心新冠肺炎疫情，但她相信「個個戴口罩，應該冇問題」，又希望有更多長者日，「梗係想啦，就嚟困到癲，困到傻成年第一次（岀嚟郊遊），如果唔係長者日，我都唔岀嚟。」

黃太今早約9時岀門，排隊個多小時。被問到纜車是否混亂，則指「一般啦，應該快啲，不過無辦法。」她趁長者日專程到來乘搭昂坪360。身為退休人土，黃太希望有更多長者日，「長者希望多啲岀門，唔使屈住喺度」近日少岀街「買一日餸，三日唔岀街」。她坦言「梗係擔心疫情，第四波嚟緊⋯⋯諗住上去一陣，驚人多落嚟唔方便」，打算到大佛食齋，下山時或改乘巴士。

林先生特地出遠門欲享纜車優惠，「一來玩下，二來享受優惠。」認為安排不算混亂，「只不過等得耐，有話要等3至4個鐘，初頭（諗住）搏吓。」但由於下午有事唯有離去，「唔等得太耐。」希望有更多長者日，令更多人受惠。