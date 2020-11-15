新義安「蘇牛」門生駕車衝路障　時速180狂飆22公里　警拔槍制服

屯門新義安人馬一行五人駕豐田私家車，昨日凌晨在青葵公路遇上警方反非法賽車行動，衝路障後再高速「飛車」狂飆，企圖擺脫警方追截，以時速180公里在屯門公路飛馳。雙方追逐約22公里，私家車終在屯門紫田村撞車，車上五人棄車逃走。其間，男乘客以手提包瘋狂擊向警員頭部，警員拔槍示警，終拘捕該男子及一名女乘客。警方其後再在屯門區拘捕另外4名涉案男子，包括登記車主的兄弟、男司機及兩男乘客。據了解，被捕人士包括屯門新義安猛人「蘇牛」的愛將「師傅仔」的人馬。

新界南總區交通執行及管制組昨日（14日）凌晨進行反非法賽車行動，在青葵公路近長青隧道設置路障打擊交通違例事項，包括進行酒精測試。凌晨約4時45分，一輛白色豐田私家車未有按指示停車，並高速衝過路障。兩名警員遂登上警車展開追截，雙方在屯門公路上演追逐戰，時速更高達180公里。

當私家車駛至屯門欣寶路時，突然「U TURN」回頭及停車。一名高級督察遂下車，以伸縮警棍打破右側前車窗，然後伸手入窗欲捉住私家車司機，未料到司機突然倒車，然後「踩油」加速逃去。車窗玻璃碎片四濺，高級督察走避不及，雙手被碎片割傷。高級督察隨即再登車追逐。

警員遭男乘客用手提包打頭 遂拔槍拉人

雙方追逐至屯門紫田村公廁對開時，涉案私家車撞及一輛停泊上址的私家車，車上五人隨即下車企圖逃走。高級督察欲上前攔截，其中18歲姓梁女乘客曾多次推開他，最終被制服，她因拒絕與人員合作，涉嫌抗拒警務人員被捕；另一名同行士沙則嘗試拘捕另一名22歲姓梁男乘客，詎料男乘客將手提包掟向士沙，再狂舞手提包擊向士沙頭部。士沙認為有危險，為保障自身安全，遂拔槍示警及制服男乘客。男乘客涉嫌瘋狂駕駛及襲警被捕。至於男司機及另外2名男乘客則逃去無蹤。警方搜車後，發現一些透明可裝封膠袋。

其中一人另涉違檢疫令

警方經調查後，於屯門區拘捕另外4名男子，分別是涉案私家車登記車主的兄弟、駕車司機及兩名男乘客，年齡介乎18至31歲，涉嫌瘋狂駕駛。所有被捕男女現正被扣留調查。警方進一步調查後，發現其中一名被捕姓曾26歲男子早前由荷蘭回港，需接受14日強制隔離檢疫，惟他在未完成檢疫前離開住所，涉嫌違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）檢疫令。

據了解，涉案私家車車上5名男女，除了該名18歲女乘客外，全部是屯門新義安猛人「蘇牛」的愛將「師傅仔」的人馬。至於被捕的姓黃31歲私家車登記車主的兄弟，則是黑幫14K猛人「細威」的門生，有人報稱借車給其中一名被捕男子。