油麻地奪命火｜7人仍然危殆　重案組赴醫院調查　市民放鮮花悼念

油麻地唐樓昨（15日）晚發生奪命火警，造成7死11傷，包括一名8歲童，當中大部份為尼泊爾裔人士。據悉事發時起火位置一間尼泊爾餐廳，正在舉辦小童慶生日派對，期間有物品起火釀成意外。 政府新聞處今早更新18名死傷者年齡介乎8至48歲，目前仍有7人情況危殆。另外，今早約11時有傷者親友到伊利沙伯醫院探病，其後重案經警員亦到場調查。

政府新聞處指，截至今早（16日）9時45分，18名送院人士年齡介乎8至48歲，當中7名男女不治，10名傷者目前仍然留院，一人已出院；其中7人情況危殆，包括3男4女，分別留醫廣華醫院﹑瑪嘉烈醫院、威爾斯醫院﹑東區醫院；兩名女傷者情況嚴重，留醫瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院；至於明愛醫院則有一男情況穩定。

區議員余德寶指，據他了解昨日有數名傷者屬嚴重燒傷，需要轉院治理。另外，據知其中兩名死者為母親，昨日死者子女曾到醫院了解情況。

今早，亦有港人到場獻花，一對不願透露姓氏的男女到場放下鮮花，男子稱，自己為不是當區居民，但從新聞得知火警中有小朋友喪生，於是前來悼念。他稱，南亞裔為弱勢社群，對事件中多人死傷感到可惜。

有人帶同鮮花到火場外悼念。（蔡正邦攝）

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事發於昨晚（15日）8時半，油麻地廣東道560號唐樓一樓位置，一間尼泊爾餐廳舉辦小童慶生日派對期間，疑有物品起火釀成火警，火勢迅速蔓延，多人一度被困於廚房位置，有人被逼爬出外牆，甚至由單位洗手間跳下逃生。事件造成7死11傷，據悉大部分為尼泊爾裔人士。

初步死者名單：

男童 8歲 Ryan

男子 38歲 Kandel Youba Raj

男子 39歲 Gurung Sher

男子 40歲 Ram Babu

女子 20歲 姓名不詳

女子 30歲 Anita Nimla

女子 40歲 Tampng binila

另有 3 男 4 女情況危殆；2 人情況嚴重，1人穩定、1人出院。