襲警罪成教師楊博文眾籌50萬　涉洗黑錢被捕　警方：訛稱經濟困難

警方昨日（15日）以洗黑錢罪行，拘捕一名30歲本地男子，懷疑他涉嫌在本年9月上旬至10月期間進行眾籌活動，於社交平台表示因為襲警罪定罪而失去工作，向公眾籌取港幣50萬元。警方其後發現被捕人士共籌取587萬元，懷疑有人利用銀行戶口作清洗黑錢用途遂將其拘捕。警方指，男子目前涉嫌「清洗黑錢罪」被捕，將繼續調查他是否涉及其他罪行，包括欺詐罪等。 據悉，被捕男子為去年「黎明行動」中被捕的前小學教師﹑沙灘排球港隊代表楊博文。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤（左）今日交代案情。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，一名30歲本地男子涉嫌於本年9月進行網上眾籌活動，指因為一宗襲警案被定罪而失去工作，因此向公眾籌取港幣50萬元，以作家人生活及醫療支出，並向公眾提供其銀行戶口作收款用途。警方其後發現，男子9月8日至10月24號其間一共收取587萬，與原訂的50萬元並不相符，懷疑有人利用銀行戶口作清洗黑錢用途，經調查後昨日拘捕該名男子，並檢走他的電話﹑銀行卡﹑銀行文件等等，同時凍結其銀行戶口的507萬。鄧凱彤續指，懷疑有人利用大眾同情心，訛稱經濟出現困難騙取金錢「以自己經濟出現困難做幌子，去掩飾非法資金嘅來源。」她又表示，該名男子擁有兩個住宅物業，估值超過1300萬，其中一個物業屬非自住用途。

據了解，被捕男子為去年11月11日「黎明行動」中，被捕的小學教師﹑沙灘排球港隊代表楊博文，他當日在上水慢駛私家車，遭警員截查時被指以腳踢向對方腹部，事後被裁定襲警罪成立，並一度遭裁判官吳重儀下令，需還押於小欖精神病治療中心等待判決。

翻查資料，楊博文於本年9月9日凌晨，在社交媒體上透露受事件影響已遭到學校解僱，家中財政狀況緊拙，遂眾籌 50 萬元以作支付患病父母的醫療及生活開支。同日，他再次於發文指由於眾籌引起非常大的迴響，由於數目已達標，需要即時停止接收款項。