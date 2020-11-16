油麻地奪命火｜涉事餐廳曾遭投訴　食環署：未持有食物業牌照

油麻地廣東道562號樓上一單位發生奪命火警，釀7死11傷。警方稱，涉事單位為一間餐廳，當時正在舉辦一個約為20人的生日宴會，豈料發生大火。據了解，涉事「餐廳」由一對尼泊爾夫婦經營，意外中，女東主葬身火海，男東主受傷。食環署發言人回應指，根據記錄，上址並未持有署方發出的有效食物業牌照。

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據悉，涉事餐廳由一對尼泊爾夫婦經營，意外中兩人均受傷送院，惜40歲妻子Tamang Binita傷重不治，與受傷的丈夫天人永隔。

食環署發言人回應指，根據記錄，上址單位並未持有署方發出的有效食物業牌照，而署方曾於去年4月接獲一宗投訴，指廣東道562號一樓處所懷疑無牌經營食物業，並派員到有關處所作出跟進調查，惟未發現無牌經營食物業。及後，署方未有接獲相關投訴。食環署表示，會繼續留意上述相關處所情況及採取適當行動。

香港尼泊爾聯會會長 Rana Ray指起火現場為尼泊爾人開設的私人會所，只供會員及親友使用，並非餐廳。據他了解，因在香港難覓聚會地點及經濟上的困難，尼泊爾籍人士會在香港租用類似的唐樓單位，開設限制會員使用的私人會所，供會員、同區人士及朋友舉行派對，這些地點不會開放予公眾。他又指，香港不少唐樓的低層單位皆作商業經營，包括餐廳，希望政府可以確保火警安全。

尼泊爾聯會主席 Rana Ray。（蔡正邦攝）