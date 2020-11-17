油麻地奪命火｜為3歲兒慶生　四口家2死1危殆　13歲姊讀蘇浙公學

慶生派對驟變奪命火警現場，在油麻地唐樓火場中喪生的Kandel一家四口，父母和姊姊周日（15日）晚為3歲幼子慶祝生日。惜大火無情，奪去38歲及13歲父女生命，母留醫深切治療部，生日會主角則無大礙。當日早上姊姊Kritica在社交媒體上載合照，祝福弟弟3歲生日快樂，豈料晚上天人相隔。 蘇浙公學證實死者Kritica為該校學生，今（17日）會安排特別班主任課疏導學生情緒。

當日早上姊姊Kritica在社交媒體上載合照，祝福弟弟3歲生日快樂，豈料晚上天人相隔。（Kritica fb圖片）

油麻地唐樓大火造成7死11傷，目前仍有10人留醫，其中7人情況危殆。現場起火前相信舉行生日派對，死者當中包括3歲生日會主角的父親和姊姊。Kandel一家四口包括父母、13歲長姊和3歲幼子。他們周日（15日）晚為3歲幼子慶祝生日，惜大火無情，奪去38歲及13歲父女生命，母親留醫深切治療部，生日會主角則無大礙，現由其他親友照顧。

Kandel一家原本樂也融融，不時外出合照。弟弟生日早上姊姊Kritica在社交媒體上載合照，祝福弟弟3歲生日快樂，豈料晚上天人相隔。蘇浙公學證實死者Kritica為該校學生，今（17日）會安排特別班主任課疏導學生情緒，已成立危機處理小組跟進。

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死者人物關係



男子 38歲 Kandel Youba Raj（父親）

女童 13歲 Kandel Kritica（女兒）

男子 38歲 Nepal Ram Babu（Kandel的姐夫）

男童 8歲 Ram Babel Ryan（Kandel的姨娚）

男子 39歲 Gurung Sher Bahadur（關係未明）

女子 30歲 Anita Nirular（關係未明）

女子 40歲 Tamang Binita （女店東）

另有3男4女情況危殆；1人情況嚴重，2人穩定，1人出院。（來源﹕政府新聞處，截至11月16日晚上9時）