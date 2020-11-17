油麻地奪命火｜火場未解封　學校職員獻花落淚：認識8歲罹難男童

油麻地廣東道562號一舊樓發生火警，涉事餐廳內當時正慶祝尼泊爾小朋友生日及傳統節日排燈節，豈料一場火造成7死7命危，死者包括兩名分別年僅8歲及13歲的小童。今（17日）早，火場仍未解封，有警員在場看守。 火場對面街道，今早有不少熱心人士到現場獻花，包括港人及南亞裔人士，鮮花放滿３個水桶，亦有人在地上點小型蠟燭祈禱，願死者安息，傷者早日康復。

其中前來獻花的譚小姐一度落淚，原來她是於意外中不幸離世的8歲男童Ryan就讀學校的教職員，譚小姐表示與同事一同前來獻花，她默哀時神情悲傷，不時以紙巾抹淚。譚小姐稱曾到事發餐廳用膳，認識餐廳男東主。

學校職員獻花落淚。（黃偉民攝）

就讀小二的Oscar與父親到場獻花，他稱得知火警中有小朋友離開，心情感到悲傷，於是與父親前往獻花。

尼泊爾人Rai subass及妻子由東涌特意過來，認為事件屬悲劇，「very sad」，他們稱，涉事餐廳在一樓，但死者卻無法逃生，非常可惜。兩人稱並未去過涉事餐廳，得悉附近應有其他無牌餐廳，促政府加強監管，取締無牌餐廳。而獻花時，Rai subass妻子一度落淚。

現場亦有尼泊爾團體到場張貼告示，稱事件中有大量傷者，他們的團體可以為傷者及家屬提供協助。

就讀小二的Oscar與父親到場獻花。（黃偉民攝）

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另外，上午約10時，消防巡查隊到場，巡查火場鄰近的大廈。據了解，巡查隊不時巡查附近舊樓，了解有否違反消防條例。

前晚8時許，上址發生火警，3分鐘後消防抵達現場，火勢在8鐘後被救熄。起火單位位於上址大廈1樓，面積約5米乘15米，屬於開放式空間，內有多張餐檯；而被困人士集中於近廚房位置，由於有大量被困人士，部分人由洗手間的窗戶跳下逃生。意外中有7人傷重不治，12人受傷，其中7人情況危殆。

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