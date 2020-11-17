油麻地奪命火｜增至8人危殆　家屬認屍淒厲痛哭

油麻地尼泊爾餐廳奪命火警，造成7死11傷，其中一名女傷者今（17日）情況轉差，如今共8人危殆。

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政府新聞處指，截至今午（17日）18名送院人士年齡介乎8至47歲，當中7名男女不治，10名傷者目前仍然留院，1人已出院；其中8人情況危殆，包括3男5女，分別留醫廣華醫院﹑瑪嘉烈醫院、威爾斯醫院﹑伊利沙伯醫院、東區醫院；至於明愛醫院及伊利沙伯醫院各有1男1女情況穩定。

死者家屬悲痛認屍

今午，死者家屬前往葵涌殮房認屍，一夜痛失兒子Ryan及丈夫的Ryan母親，認屍時悲痛不已，需要親友攙扶。Ryan母親認屍後，步出殮房時淒厲痛哭，因悲傷過度需要由多名親友攙扶。

另外，40歲女死者Tamang Binita家人、30歲女死者Anita Nirula家人、及39歲男死者Gurung Sher Bahadur女兒亦到場認屍。眾人離開時神情悲哀，有親友放聲大哭。

Ryan母親認屍後，步出殮房時淒厲痛哭，因悲傷過度需要由多名親友攙扶。（魯嘉裕攝）

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死者人物關係



男子 38歲 Kandel Youba Raj（父親）

女童 13歲 Kandel Kritica（女兒）

男子 38歲 Nepal Ram Babu（Kandel的姐夫）

男童 8歲 Ram Babel Ryan（Kandel的姨娚）

男子 39歲 Gurung Sher Bahadur（關係未明）

女子 30歲 Anita Nirular（關係未明）

女子 40歲 Tamang Binita （女店東）

另有3男5女情況危殆；2人穩定，1人出院。（來源﹕政府新聞處，截至11月17日中午12時）