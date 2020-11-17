港區國安法｜區議員李志宏被上門拘捕　涉5月港島衝突行為不檢

沙田區議員李志宏今（17日）被警員上門以「公眾地方行為不檢」拘捕，李接受《香港 01》查詢時表示被控第245章《公安條例》 第17B條「公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為」，下周一（23日）下午2時半在東區裁判法院提堂。

李志宏今（17日）被警員上門以「公眾地方行為不檢」拘捕，李接受《香港 01》查詢時表示被控第245章《公安條例》 第17B條「公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為」，下周一（23日）下午2時半在東區裁判法院提堂。（李志宏fb圖片）

沙田區區議員李志宏今（17日）在fb專頁表示被警方上門拘捕，相信與今年5月24日港島遊行有關。李下午獲准保釋，他接受《香港 01》查詢時表示被控第245章《公安條例》 第17B條「公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為」，下周一（23日）下午2時半在東區裁判法院提堂。

網民5月24日發起「5.24反惡法大遊行」，全港各區爆發衝突，警方圍捕大批示威者，全日共拘捕122男71女，年齡介乎12歲至72歲，當中近30人為未成年人士。李志宏當日被捕扣留於北角警署內，稱遭警員推撞導致受傷，需到醫院驗傷，48小時後拒保獲釋。

警方表示5月24日下午約5時，一名男子在灣仔鵝頸橋底作出喧嘩及擾亂秩序的行為，使群眾起哄。警員隨即拘捕該名25歲姓李男子，他其後拒保候查，獲暫時釋放。港島總區重案組人員經進一步調查及諮詢法律意見後，今日於沙田區再拘捕及控以該名男子一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪。案件將於11月23日下午於東區裁判法院提堂。