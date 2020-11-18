朱凱廸、許智峯及陳志全清晨先後被捕　涉立法會「臭水事件」

3名前立法會議員，清晨先後被警方拘捕。被捕人士包括朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全，據了解，他們涉及立法會「臭水事件」：即涉嫌與今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下、或潑出發出惡臭的液體有關。 消息稱，港島總區公眾活動調查組今日採取行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎36歲至48歲，均為前任立法會議員。被捕罪名為香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪」。 《香港01》正向警方查詢事件。

清晨6時許，多名便衣警務人員抵達八鄉元崗新村，拘捕前立法會議員朱凱迪。消息稱，該批警務人員隸屬港島總區人員。朱凱迪隨後被警員押上警車返署扣查。此外，民主黨許智峯、及「慢必」陳志全，據悉亦同樣於清晨被捕。

陳志全於其社交網站發帖文指，「【最快消息】慢必陳志全約6:50am被警察上門拘捕，因6月4日立法會臭水事件，現在去北角差館。」

許智峯亦於社交網站發文：「許智峯今早被警方上門拘捕，被指他分別於5月28日及6月4日於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，以違反權利及特權條例第17C藐視罪及侵害人生罪拘捕。在被捕過程中，警方指許智峯於立法會會議室內在國歌法三讀期間，將帶有臭味的液體潑向地下，指其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又指令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫。據知，許智峯現被送往西區警署接受調查。」

翻查資料，3名前立法會議員，包括人民力量陳志全，民主黨許智峯、及會陣線議員朱凱廸，於5月28日審議《國歌法》期間，在會議廳內投擲「臭彈」，早前被行政管理委員會追討清潔費。

立法會秘書處較早時指出，陳志全已透過支票支付相關費用，而朱凱廸及許智峯則已同意，以未發還予他們的工作開支抵銷，期間秘書處會暫緩處理他們的工作開支償還申請，直至他們全數付清拖欠款項。朱凱廸及陳志全合共須繳交約22萬元的費用，當中包括10萬元用作更換及重鋪地氈。陳志全以支票支付11.1萬港元，而朱凱廸及需繳付5.2萬元的許智峯，則以未發還的工作開支抵銷。

立法會於5月28日進行《國歌條例草案》二讀，民主黨議員許智峯走到台前放下腐爛盆栽，導致會議暫停。其後於6月4日續會時，朱凱廸和陳志全投擲有濃烈臭味的有機肥料。

警員向許智峯進行調查。(許智峯FB圖片)

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