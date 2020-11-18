孌童漢IG扮女仔埋身　呃13歲女影裸照　手機藏逾10童200張不雅照

一名孌童漢在Instagram上扮女童，本月初騙取一名13歲女童信任，唆使對方發送裸照，獲得後進一步要求持續發送，並威脅帶同裸照到學校找事主。女童順從後感到害怕，告知母親揭發事件。警方調查後，昨日（17日）掩至疑犯沙田住所進行拘捕，並在其手提電話中發現逾200張相信是16歲以下女童裸照。警方初步估計裸照涉及逾10名女童，據悉警方已成功聯絡另一名13歲受害女童。警方呼籲其他受害人盡快與警方聯絡。

將軍澳警區重案組高級督察蘇子淵表示，警方昨日拘捕一名男子，涉嫌「促致未滿十六歲的人製作色情物品」、「刑事恐嚇」及「管有兒童色情物品」，並在其手提電話發現逾200張女童裸照，初步相信涉及逾10名受害女童。（黃廸雯攝）

被捕男子33歲姓李，報稱任職送貨工作，涉嫌「促致未滿十六歲的人製作色情物品」、「管有兒童色情物品」及「刑事恐嚇」被捕，目前正扣留調查。將軍澳警區重案組高級督察蘇子淵表示表示，疑犯在交友平台上自稱女童，以騙取受害人信任，令對方更易受到其唆擺，持續向他發送不雅照片，過程中不涉及金錢問題。

據悉，李於本月初透過Instagram結識一名13歲受害女童，雙方其後透過WhatsApp聊天並成為朋友，女童曾透露個人資料。李其後唆使女童拍攝裸照發送給他，得手後繼續要求發送更多裸照，否則帶同裸照前往學校找女童。受害人兩度傳送裸照後，感到憂慮，並向母親透露事件，家人其後報案。

警方接獲調查後，鎖定一名目標男子，昨日早上掩至涉案男子住所，將他拘捕，並檢獲5部手提電話及2部電腦。警方在手提電話內發現逾200張女童裸照，初步相信涉及逾10名未滿16歲女童，警方正積極聯絡其他事主，作進一步調查。據了解，警方已成功聯絡另一名13歲受害女童，她於上月結識被捕男子，並在其唆使及恐嚇到訪學校下，三度向他發送裸照。

警方提醒市民，使用互聯網時應採取小心緊慎的態度，家長亦應與子女加強溝通，以防子女墮入不法份子的圈套，並呼籲同類案件的受害人如未報案，盡快與警方聯絡。市民如有相關資料提供，亦可致電3661 0742與將軍澳警區重案組第一隊聯絡。