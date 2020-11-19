屯門河畔公園現緬甸蟒　蛇王擒獲送警署「過夜」再轉交嘉道理檢查

屯門發現蛇蹤。11月18日晚上10時許，有市民在屯門河畔公園，發現一條蛇在公園內一條扶手欄杆上匐匍而行，立即通知區議員。屯門區區議員李家偉得悉事件，隨即通知有關當局。「蛇王」接報到場，迅即手到拿來，將大約1米長的蛇「收服」放入袋中。據李家偉在社交網站帖文指出，蛇王稱被擒獲的蛇品種屬「緬甸蟒」，受《野生動物保護條例》保護，故此蛇王會約該條緬甸蟒送往青山警署「過夜」，直至今日稍後時間，再轉交嘉道理農場。

根據嘉道理農場暨植物園指出，該園的動物保育部於1999年，開展野生蛇類拯救計劃，為在香港警方出勤捕獲的蛇類提供協助，以緩解市民與蛇之間的衝突。接收到的蛇將接受健康評估，若無受傷便會放歸野外。緬甸蟒保育計劃亦正式於2011年1月與漁農自然護理署展開合作，並與野生蛇類拯救計劃同時運作。此計劃主要目的，是促進移送本地緬甸蟒放歸香港的郊野。

園方指，緬甸蟒是唯一受《野生動物保護條例》（第170章）所保護的蛇類。在此保育計劃實行之前，所有被捕獲的緬甸蟒會送往深圳的《 瀕危野生動植物種國際貿易公約 》 （ CITES ）管理機構，並放歸中國大陸的森林。

此外園方表示，每年都會接收到130至200條緬甸蟒，所有被送至嘉道理農場暨植物園的蛇類抵逹後會盡快進行健康檢查，以確定於獲救前後是否受傷需要護理。大部份獲救蛇類的健康狀況均屬良好，超過95%的緬甸蟒可於郊野公園內合適的棲息地放歸。

在放歸之前，園方會記錄關於每條蟒蛇的重要資料，包括捕獲地點、重量、長度和性別；亦用漁護署所提供的PIT微晶片標籤，以確定該動物曾否被捕獲，並可讓園方了解牠放歸後的行為。例如讓園方了解一條蟒蛇被再次捕獲前，牠從上一個野放地點的移動距離。