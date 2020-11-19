黃店「別天神」貼民主女神圖像送貨車被警拖走　稱乘客車窗被遮蔽

黃店「博多拉麵別天神」一輛貼上「民主女神」圖像及616、721、831等字眼貼紙的送貨車，今日於銅鑼灣被交通警截停，警方其後以涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規則》將車輛拖走扣查。拉麵店負責人指送貨車早前曾已被警方截查及要求自行驗車，形容今次警方行動「明搞你，要你車都無得用」。

送貨車於銅鑼灣被10多名交通警員截查。（東區區議員鄭達鴻Facebook圖片）

東區區議員鄭達鴻於Facebook專頁表示，今日該輛「別天神」送貨車，於銅鑼灣被10多名交通警員截查，隨後以涉違反《交通條例》將送貨車拖走，鄭達鴻於帖文中又指車輛「有機會扣足72小時，影響人哋搵食」。

負責人：不會撕走貼紙

「別天神」負責人蕭先生表示，今午送貨車於銅鑼灣正前往分店運送食材，突然被警方截停，警員調查車輛性能、指揮燈等，其後指需要拖到車輛到扣車中心進行強制驗車，惟未有交代車輛如何違規。蕭先生指送貨車過去已被警方多次截查及抄牌，2個月前曾收警方來信要求自行驗車，當時證明車輛合符規格。

蕭先生認為是次警方行動是變本加厲，「明搞你，要你車都無得用」，亦令送貨工作受阻，需要額外花費每日數千元聘車送貨。但蕭先生稱之後亦不會撕走貼紙，「我又無標語，純粹數字都令你（警方）咁緊張」。

警：乘客車窗部分被遮蔽 及載貨隔貨網不穩

警方發言人指，今日是港島總區交通執法日，港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員今午約12時在銅鑼灣一帶進行交通執法行動，期間發現一輛輕型貨車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規則》，包括右乘客車窗部分被遮蔽，及載貨隔貨網不穩，於是指示該貨車司機將涉事車輛駛往鰂魚涌車輛扣留中心作進一步檢驗，事件中沒有任何人被捕。