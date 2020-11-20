有片｜尖沙咀新義安「細B」門生酒吧消遣　斥罵查牌警　五人被捕

網上流傳一段影片，有懷疑是尖沙咀新義安人馬，日前在中環酒吧消遣期間，遇上警方進行查牌行動，五名黑漢疑因受酒精影響，顯得情緒激動，曾大聲與便衣警員說話，稱自己沒有講粗口，「我全程同你講sorry sir呀！」其後有便衣警員疑向他們作出警告，即挑起其情緒，並用粗言辱罵警員，有人更稱﹕「有冇警號？反黑呀嘛？巴閉呀嘛？」被指罵的便衣警未有與對方爭論，最終召來軍裝警員控制場面，將五人雙手反鎖身後，拘捕帶走。據了解，被捕男子包括尖沙咀新義安話事人「細B」的人馬及澳門水房「葉仔」的人馬。

+ 3 + 3 + 3

網上流傳的影片可見，多名便衣及軍裝警員巡查一個娛樂場所，場內有五名彪形大漢站在高台上接受調查，其間一名胖材黑衣男子情緒較為激動，舉機拍攝，並不時指手劃腳，提高音量稱：「我一隻粗口都冇講過，我全程同你講sorry sir呀！」並指警員曾粗言辱罵他。其中一名被指罵的便衣警員轉身，疑向在場其他警員發出指令，隨即激起五男不滿，輪番用粗口斥罵。旁邊的人曾出手拉住胖漢嘗試勸阻，惟被他撥開。胖漢亦多次扯下口罩趨前大聲表達不滿，其間又曾取起一旁的啤酒飲用。

另一名沒戴口罩的灰衣男子同樣火氣十足，質問便衣警員：「有冇警號？你老X反黑呀嘛？巴閉呀嘛？」然後灰衣男子取出電話，相信是打電話，並稱：「我搵律師嚟同你玩！」

過程中便衣警員未見與對方爭辯，並數了台上的人數，胖漢立即稱：「嗱，你數清楚，唔好少，你老X！」又稱：「你除低見制服都係普通市民咋。」雙方對峙多時，便衣警員終將灰衣男雙手反鎖身後帶走，並召來軍裝警員控制場面，將在場人士逐一拘捕帶走，其間胖漢不斷稱：「唔係要鎖呀嘛？」

五男已獲准保釋 12月上旬向警方報到

據了解，事發於周六（14日）凌晨1時許，警方巡查中區蘭桂坊一帶的酒吧，在德己立街30至36號一酒吧查牌期間，五名在場消遣的男子看似醉酒，不斷用粗言穢語辱罵警員。警方曾向他們發出多次警告，惟他們未有理會，繼續向警員叫罵，並影響警方的查牌行動，警方於是拘捕五人。據了解，被捕男子包括新義安尖東霸王「細B」的門生「波波承」，另外三男亦來自「新義安」尖沙咀堂口，並追隨「波波承」，其餘一男為澳門水房「葉仔」的人馬。

警方表示，五名男子年齡介乎27至40歲，涉嫌「醉酒時在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，他們已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。