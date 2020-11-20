35歲港鐵男職員涉冒警　要求兩少女拍裸露影片被捕

一名35歲港鐵男職員涉嫌假扮警員，致電兩名牽涉港鐵案件的女事主，稱可就案件提供協助。兩名女事主分別15及16歲，男職員稱需要拍攝裸露片段作調查。兩名少女感到奇怪，未有受騙，告知家人後報警。案件交由西區警區重案組調查，警方以涉嫌假冒公職人員及製作兒童色情物品拘捕該名男子。警方相信他有權限審視港鐵內所發生案件，懷疑他濫用職權獲得少女電話。《香港01》正向港鐵了解事件。

西區刑事署理警司侯禮文交代案情表示，兩名分別15及16歲少女，她們同為較早前所發生的地鐵沿線案件的事主，其後兩人不約而同收到一名自稱警察的男子來電，稱可以就案件提供協助，但要求事主自拍裸露影片，兩名少女感到古怪，未有受騙，告知家人後報案。

警方經調查後鎖定疑犯，派員放蛇假扮事主與疑犯交涉，其間疑犯提出見面及作出不道德行為。昨晚喬裝探員應約到長沙灣港鐵站會面，疑犯出現時遭埋伏警員拘捕。被捕男子35歲，報稱港鐵員工，警方相信他有權限審查港鐵內所發生案件，懷疑他濫用職權獲得少女電話。

警方在其身上檢獲誘騙少女用途的電話，亦於其住所及辦公室檢走電腦、電話。警方調查相信，他另外涉及3至5宗同類案件，亦可能涉及其他風化案，但不牽涉女童。被捕男子正被扣查，稍後將被落案起訴。警方強調，處理每宗案件有既定程序，不會提出無稽及不合理要求，提醒市民小心。