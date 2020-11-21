祈福黨騙案︱大埔4婦人遭搭訕被呃24萬　3名雙程證女子被捕

香港再現祈福黨騙案！4名女受害人曾向騙徒交出共24萬財物作祈福之用，以消災解難，騙徒得手後消聲匿跡。警方經調查後，昨日（20日）於大埔拘捕3名持雙程證的內地女子。該3名女子涉及兩宗祈福黨騙案，警方檢獲約7萬元港幣及約1.3萬元人民幣，懷疑與案有關。

行動中，警員檢獲約7萬元港幣及約1.3萬元人民幣，懷疑與案有關。（香港警察FB直播）

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧稱，大埔警區在今年7月8日至11月13日共接獲4宗祈福黨騙案，涉及24萬元。4名受害人均是女性，她們年齡介乎65至73歲。大埔警區重案組進行深入調查，成功偵破其中2單案件，分別發生在9月30日及11月13日，兩名分別65歲及71歲受害人在大埔街頭被人搭訕，並曾按對方指示交出財物作祈福之用，其後發現財物不見了。案件涉及的財物損失包括金器及現金，總值約28,710元。

至昨日（20日）警員採取拘捕行動，於上午9時在大埔區拘捕該3名持雙程證的內地女子，年齡介乎38至49歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。行動中，警員檢獲約7萬元港幣及約1.3萬元人民幣，懷疑與案有關。警方亦會繼續調查被捕女子是否與其他街頭騙案有關。所有被捕女子現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民，應提醒家中長者，時常提高警覺，切勿輕信街上藉詞接近的陌生人；不要輕易將家庭情況告訴陌生人，或向陌生人透露所擁有的貴重財物及給予對方金錢或財物進行祈福。市民如有懷疑，應及早向警方報案。