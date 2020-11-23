上海仔被捕｜通宵扣留機場警署　消息：郭永鴻無病徵　待檢測結果

黑幫和勝和前坐館、外號「上海仔」的郭永鴻，昨日（22日）於在香港國際機場被有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）人員拘捕。他涉嫌兩項「串謀傷人」、一項「串謀刑事毀壞」、一項「刑事誹謗」，通宵扣留在機場警署。消息稱，上海仔沒有病徵，截至今（23日）上午仍未有新冠肺炎快速測試初步檢驗結果，若結果呈陰性而又獲准保釋，他可自行到酒店隔離。

「上海仔」的郭永鴻涉嫌兩項「串謀傷人」、一項「串謀刑事毀壞」、一項「刑事誹謗」，通宵扣留在機場警署。（蔡正邦攝）

警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員，根據線報及經深入調查後，今日（22日）晚上約9時，在機場拘捕一名姓郭（62歲）男子，他涉嫌「刑事誹謗」、「串謀傷人」及「串謀刑事毀壞」，現正被扣留調查。

中午12時許，上海仔代表律師到機場警署了解事件。消息指，「上海仔」郭永鴻並沒有病徵，新冠肺炎快速測試初步檢驗結果未有結果。他被通宵扣留在機場警署，警署內人員均戴上口罩，沒有特別防疫安排。據知如果他檢驗結果陰性，而又獲准保釋，他可自行選擇酒店作隔離。

郭永鴻於2016年7月，乘飛機由布吉回港，隨即被在機場埋伏的警方有組織罪案及三合會調查科探員拘捕。當時他涉嫌「串謀勒索」、「串謀刑事恐嚇」及「串謀傷人」三宗罪被捕，先被押送至機場警署，入夜後再移送至灣仔警總，被扣留48小時，獲准保釋離開。

至2017年11月，他再被警方拘捕，涉嫌在2007年1月至2012年7月，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及金額超過一億港元。他扣查29小時後，獲淮保釋候查，其間不准許離港。惟他於2018年４月棄保潛逃，被警方通緝。