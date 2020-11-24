新冠肺炎｜旺角鳳樓35歲男嫖客確診　建興大廈清潔工待檢測結果

新冠肺炎第四波疫情爆發，消息指昨（23日）新增73宗中，一名35歲男子承認於本月8日，曾到旺角花園街及亞皆老街交界建興大廈光顧鳳樓。記者今早到建興大廈了解，大廈保安員收到公司指示增購消毒劑，又承認出入的人品流複雜，但多數有戴口罩。對於疑有確診者召妓，保安無奈稱「各安天命㗎啦，如果佢要傳染咗，咁都無奈何啦下。」 另一名大廈清潔工表示已作新冠肺炎測試 ，今晚6時才有結果。

保安員鄭先生在建興大廈工作約10年，他表示大廈會加強清潔，收到公司指示「（消毒劑）唔夠用，一定要買。」他直言大廈品流複雜，「咁多人來往一定有人唔戴（口罩），但大多數都戴。」對於疑有確診者召妓，鄭先生無奈稱「各安天命㗎啦，如果佢要傳染咗，咁都無奈何。」

記者上樓了解，發現部分疑似「一樓一」單位貼上「為己為人，請戴口罩，no mask，沒口罩者，no sexy！恕不招待！」的告示。亦有單位門外垃圾袋待清理，內有毛巾等物品，更有垃圾袋破裂流出液體。大廈清潔工表示已作新冠肺炎測試 ，今晚6時才有結果，未聞大廈有租客出現發燒等病徵，對事件不太擔憂。

油尖旺區議員朱江瑋到早上到建興大廈通知住客有新冠肺炎確診者一事，據他所知大廈最頂兩三層是住宅，其餘都不是。