大埔狗主疑放狗追野豬　野豬恐慌亂竄　關注組：狗主屢勸不聽

大埔洞梓有狗主懷疑故意放狗追咬野豬，從香港野豬關注組Facebook的片段見到，有狗隻在衝入路邊的草叢中，約5秒後，一隻野豬從草叢衝出，並追趕狗隻，未幾再有一野豬出現，牠正被另一隻狗追咬，隨後出現兩隻狗追逐兩隻野豬的場面，受驚慌的野豬亂竄，狗隻窮追不捨，趕野豬進入草叢，野豬不斷叫聲。懷疑為狗主的男子在旁觀看，未有制止狗隻。

香港野豬關注組幹事黃豪賢稱，早前接獲義工通合，大埔洞梓有一名中年男子放狗時，故意讓兩隻狗追咬附近的野豬，義工及村民已多次勸狗主停止讓狗隻攻擊野豬，惟狗主屢勸不聽。昨日（23日）下午5時許，有街坊拍攝到片段，並通知關注組，黃豪賢斥狗主行為卑劣及無品，任由其飼養的狗隻去攻擊野豬，「狗同野豬都係無辜，狗主利用動物虐待動物，真係理解唔到佢心態。」

黃豪賢稱，野豬原本不會主動攻擊人，現時有狗去追咬野豬，引起野豬恐慌，當牠衝出馬路時容易發生交通意外，或衝撞到其他村民，導致有人受傷。黃又擔心，野豬因之前受到驚慌留下陰影，當有其他狗主放狗時，野豬會為自衛而帶有敵意作出攻擊。黃豪賢希望狗主能守規矩，立即停止讓動物互相攻擊的行為，亦呼籲大埔街坊再見到同類事件時，上前制止狗主。