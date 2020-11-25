網紅蘇淼淼Cry So與BB及家傭　遭3刀匪入屋綁劫　失360萬元財物

女網紅蘇淼淼位於長沙灣住所遭3名刀匪入屋行劫。事發昨日（24日）早上11時許，3名持刀男子闖蘇女位於荔枝角道873號「一號‧西九龍」寓所，匪徒將蘇女、其6個月大的兒子及45歲外傭綁起，更一度揮拳打蘇氏母子，搶走逾360萬元的名錶、手袋等財物，得手後逃去，蘇女其後自行鬆綁及報警求助。警方初步調查後，發現賊匪利用鄰座一個空置單位門卡進入大廈行劫，更懷疑匪幫曾在空置單位短暫逗留過，正循線索追緝3名涉案的中國籍男子。 蘇淼淼今日（25日）於Instagram帖文表示，將懸紅200萬港元緝匪，並指賊人於現場遺下一把利刀，她亦批評屋苑的保安措施。警方將案件列作行劫，今日早上11時許，數名重案組探員重返大廈調查，案件交由深水埗重案第3隊跟進。據悉，由於遇劫事主不時在網上炫富，警方亦會循事主背景調查，調查劫案會否有內情。

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帖文稱懸紅200萬港元緝匪 現場遺下一把利刀

蘇淼淼於Instagram帖文指，將會懸紅200萬港元緝匪，並呼籲消息人士可向她舉報，帖文寫有「今（昨）朝有三個男人入屋打劫，打我都算，一入屋打我BB，然後拎走哂我所有手飾、手錶、手袋、電話同埋某d（啲）貴既（嘅）衫，而家出200萬搵呢三個男人。」

另外一個帖文可見，單位內遺有一把利刀，蘇淼淼更寫上：「最好笑係佢地（哋）留低把刀，已經交左（咗）比差人。」至於另外兩個帖文均以其寓所作為背景，其中一帖寫上「我都未打過我個仔，夠彊（薑）打我個仔，一齊睇下會有咩事發生」的字眼；至下午她再帖文批評屋苑的保安措施，她稱自己曾向保安員提及：「叮嚀左（咗）1000萬次冇我既（嘅）批准，吾（唔）可以比任何人入。」

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劫案現場是「一號‧西九龍」第二座中層單位，據了解，警方事後翻查大廈閉路電視及追查後，發現3名賊人是鄰座一個空置單位的門卡進入屋苑，其後到蘇淼淼的單位按門，其時蘇女正在房內睡覺，女傭以為有朋友到訪遂開門，怎料引賊入室。蘇女出房門揭發單位內有3名陌生男子，賊人綁起蘇女母子及女傭，其間蘇女及BB及均曾被賊人毆打，匪徒在屋內大肆搜掠，專門拿名錶及名貴手袋，事後將贓物放入行李篋，施然離去，蘇女鬆綁後自行報警。

警方接報到場，案件列作行劫，交由深水埗警區刑事調查隊第5隊跟進，暫時未有人被捕，事件中無人受傷。初步點算賊人劫去10個手袋、7隻手錶、一部手提電腦及2部手提電話，總值約360萬元。警方正追緝3名涉案中國籍男子，案發時身穿深色衣物、戴鴨咀帽及黑色口罩，其中有人持刀。

蘇女活躍社交平台 經常於網上炫富

據資料顯示，蘇淼淼活躍於Instagram及Facebook的社交平台，更不時上載個人生活照，她的Instagram有8萬多名追蹤者。蘇的左手有紋身，她不時上載名牌手袋和手錶，並分享奢華生活照片。她曾多次上載一疊金錢及名牌手袋的照片，曾經有網民質疑她炫富，但她未有理會批評。蘇女不時上載性感照、收到近百朵玫瑰花照片、與友人飯聚及與初生兒子的自拍照等。據了解，她早前與兒子的生父分手。

今年9月曾與男友爭執 女網紅自稱遭反鎖車內

蘇淼淼今年9月16日亦一度成為新聞人物，當日她與男友發生爭執﹐被反鎖於一輛保時捷跑車內無法離開而報案求助，該車正正是停泊「一號．西九龍」，警員接報到場發現車內空無一人，其後根據資料找到蘇女，她報稱與男朋友爭執後，男友憤而拿走車匙，引致事件，警方將案件列作「糾紛」處理。