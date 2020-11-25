25歲女網紅與初生子及家傭　遭3刀漢綁起行劫　失360萬元財物

女網紅與初生子及家傭被綁起行劫！昨日（24日）早上11時許，警方接獲報案指，長沙灣荔枝角道873號一號‧西九龍一個單位，被3名持刀男子闖入單位。屋內一名25歲姓蘇女子、其6個月大的兒子及一名45歲外傭更被賊人綁起。賊人劫去10個手袋、7隻手錶、一部手提電腦及2部手提電話，總值約360萬元。賊人得手後逃去，警方將案件列作行劫，正追緝3名涉案的中國籍男子。 據了解，遇劫的女事主為25歲女網紅蘇美欣（又名蘇淼淼），她以CRY SO的名稱活躍於社交平台，更不時上載個人生照，她的Instagram有8.4萬名追蹤者。據資料顯示，蘇的左手有紋身，她不時上載名牌手袋和手錶，並分享奢華生活照片。

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警方指，警員接報到場後，案件列作行劫，交由深水埗警區刑事調查隊第5隊跟進，暫時未有人被捕，事件中無人受傷。警方正追緝3名涉案中國籍男子，案發時身穿深色衣物、戴鴨咀帽及黑色口罩，其中有人持刀。

今年9月曾與男友爭執 女網紅自稱遭反鎖車內

翻查資料顯示，今次遇劫的女網紅曾於今年9月16日與男友發生爭執。當時，她指自己被反鎖於私家車內，無法離開，其車當時停泊於長沙灣道荔枝角道873號「一號．西九龍」對開位置。

警員趕抵尋獲一輛涉案保時捷，但當時車內空無一人。其後警員在上址大廈尋獲女事主，經調查後，證實座駕屬於女事主，相信他與男朋友爭執後，其男友憤而拿走車匙，引致事件。事後女事主返回上址住所，男朋友則趕返了解。警方將案件列作「糾紛」處理。