涉浪費警力被捕　屯門區議員盧俊宇獲保釋

涉嫌浪費警力被警方拘捕的屯門區區議員盧俊宇，今（26日）凌晨2時獲准保釋，下月上旬向警方報到。上周六元朗721事件16個月，盧俊宇在社交平台發帖指自己於元朗鳳攸北街公園查問警方行動，被警員反手捉緊及恐嚇。警方日前發文譴責盧俊宇說謊及有違公職人員應有的操守和誠信。

警方晚上將盧俊宇押返屯門辦事處調查。（林振華攝）

上周六元朗721事件16個月，盧俊宇在社交平台發帖指自己於元朗鳳攸北街公園查問警方行動，被警員「反手捉緊並有痛楚」，又稱警員「以粗言穢語恐嚇」，及後被帶往元朗警署，最終無條件獲釋。

警方發文澄清否認盧俊宇所述事件，指經調查後發現他當晚沒有被警方拘捕或帶署，未曾進出元朗警署，譴責盧公然說謊有違公職人員應有的操守和誠信，警方不排除採取法律行動追究事件。

盧俊宇昨（25日）涉嫌浪費警力被捕，晚上9時許被押返屯門辦事處調查。他在同日較早時間於facebook專頁回應事件，指自己當日與助理透過電話溝通，因表達和理解過程出現嚴重落差，致令帖文部分內容與事實不符，對引起公眾疑慮，他就事件深感歉意。盧俊宇又指，事後理解到帖文所造成的影響，已於周一（23日）主動把帖文删除。盧俊宇指會深切反省，承諾日後將更謹慎處理網上發佈的資訊。