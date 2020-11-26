男子Skout識女仔中計　約會後遭帶往元朗洗劫拍裸照　警拘3男

一名37歲男子早前透過交友程式Skout結識一名女子，相約共晉晚餐，席間酒酣耳熱，女子稱醉着男方送她回家，的士駛至元朗一處空地時，突有5名大漢將他拖出車外毆打、洗劫，損失近8.7萬元，更拍下祼照威脅不准報案。事主不甘受辱，報警揭發，警方經調查後，發現有多宗手法同類案件，相信同一犯罪團伙所為，昨日（25日）在大埔及沙田拘捕3名涉案21歲男子，不排除有更多人被捕。

旺角警區重案組第一隊督察任浩賢（右）及調查隊第九隊督察吳柏慧。（陳康智攝）

3名被捕男子均21歲，中國籍，報稱為地盤工人、救生員及無業，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及串謀刑事恐嚇。

據報，男事主本周日（22日）下午經交友程式認識一名女子，晚上相約在旺角區的酒吧食晚飯，女子飯後稱醉，要求事主送她回家。兩人其後登上一輛的士，駛至元朗一處空地時，的士突然停車，周圍殺出5名大漢，將事主拉出車廂拳打腳踢，並用木棍向他襲擊，威嚇事主交出手提電話、兩張信用卡，並致電家屬存錢到賊人指定戶口。賊人得手後強迫事主拍攝裸照，威嚇他不要報案，最後押到八仙嶺荒野丟下。事主損失共約86,500元，面部、手和背部有瘀傷及擦傷。

事主事後報案，旺角刑偵隊接手調查，發現多宗同類形案件，涉及一個組織犯罪團伙，並鎖定數名疑犯，昨日分別於大埔、沙田拘捕三名男子。據悉，事主透過Skout結識並約會女子。警方指該名女子亦是團伙之一，詳情仍在調查中。案件由旺角重案組跟進。

旺角警區重案組第一隊督察任浩賢表示，警方相信已瓦解一個活躍的犯罪團伙，並拘捕骨幹成員，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。調查隊第九隊督察吳柏慧呼籲，有類似遭遇的事主可立即與警方聯絡。