警拘祈福黨8人包括5非法入境男女　涉10案呃逾100萬金飾現金

警方搗破一個祈福黨犯罪團夥，半年涉全港最少10宗祈福作法騙案，受害人共損失超過100萬，3男5女被捕，其中5人為非法入境者。警方指騙徒先套取受害人背景，其後同黨訛稱受害人或其家人將有大禍臨頭，自稱認識神醫可消災解難，誘使受害人交出財物作法或祈福。

警方搗破一個祈福黨犯罪團夥，涉及全港最少8宗祈福作法騙案。（余睿菁攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸指，警方因應街頭騙案情況，由商業罪案調查科展開情報收集同分析，昨（25日）清晨5時，聯同大埔警區刑事部人員，突撃搜查位於旺角通菜街及黃大仙東匯邨目標單位，於旺角拘捕兩男兩女介乎36至64歲非法入境者，相信他們已經逗留香港近6個月，另外於黃大仙拘介乎21至48歲一男三女，當中一名48歲女亦為非法入境者。警方檢取3萬元現金、6000元人民幣及少量金飾。

莊成逸指，現階段，被捕人確認與今年6月19日沙田大圍道一宗涉款約5萬元及7月8日上水沙頭角公路龍躍頭一宗涉及金額約20萬的街頭騙案有關。該兩名受害女子分別71歲及47歲，案發時均是獨自行經休憩處。騙徒會先派出同黨向單獨人士問路搭訕，套取受害人背景，另一同黨其後以訛稱受害人或其家人將有大病或厄運，並自稱認識神醫誘使受害人交出財物作法或祈福，其後以「偷龍轉鳳」手法將財物換成垃圾，著受害人幾日後才可打開膠袋取回物品。當受害人發現受騙，騙徒已經逃之夭夭，受害人損失金錢，只換來水樽及衣服。莊成逸希望市民提高防罪意識，關心家人尤其長者，提醒有關騙徒犯罪手法，以免將家庭成員狀況或資料向陌生人披露。

警方表示 ，案中8名被捕男女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪名被捕，當中5名非法入境男女同時涉嫌「未獲授權進境者在港逗留」被扣查。至於另外兩名本地男女及一名持證內地女子也同時涉嫌干犯「協助及教唆他人非法入境」被捕扣查。

涉8案呃逾100萬

大埔警區重案組第一隊高級督察馮伯健指，有理由相信涉案人士所干犯案件遍佈全港，總數最少10宗，受害人年介47至75歲，損失由9,000元至40萬元，總值超過100萬，馮指會繼續聯絡其他正在調查類似案件的隊伍，作情報交流及聯絡受害人進行認人。

馮伯健指以非法手段取得財產，一經被定罪最高可被判處10年監禁，另外如提供支援或協助與非法入境人仕進入或逗留香港，可能會干犯安排未獲授權擅進境者前來香港，最高可分別被判監14年，或協助未獲授權進境者留下，被定罪最高同樣可判監14年。

商業罪案調查科情報組高級督察劉肇龍指，今年至今街頭騙案共有30宗，當中祈福黨案件佔29宗，損失財物金額總值超過680萬，單一案件損失金額由9,500元至最高200萬不等，受害人均為女性，年介47至80歲。劉肇龍指騙徒主要由內地來港犯案，均為祖籍廣東省一帶，因此能以流利廣東話與受害人溝通。劉指市民如有懷疑，應該盡快離開報警，亦可以致電警方反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。