汀九橋貨車電單車相撞　鐵騎士右腳小腿遭輾斷　58歲貨車司機被捕

今午（27日）3時許，青朗公路汀九橋往屯門方向發生嚴重交通意外，一輛電單車與一輛嘉柏環球有限公司貨車相撞，22歲電單車司機被拋出倒臥地上，右腳小腿遭輾斷血肉模糊。救護員接報到場，他清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，警員將斷肢放在冰袋一併送往醫院。涉事貨車停泊於意外現場前100米，58歲姓陳貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，他已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

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據報，中型貨車與電單車沿汀九橋往元朗方向行駛，其間中型貨車懷疑切線時撞到電單車，電單車翻側。22歲電單車司機右腳嚴重受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。兩名司機均通過酒精測試，58歲姓陳貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，他已獲准保釋候查。

急症室專科醫生彭繼茂稱，人體四肢在意外中斷開，一般情況下沒有生命危險，因人體機制會自行修復，避免出血過多而死亡。涉事鐵騎士的斷肢由警員放在冰袋一併送往醫院，彭繼茂稱，腳部可承受的缺氧時間為3至6小時，因此要在6小時內進行手術，才可避免組織壞死。至於能否將斷肢成功接駁，醫生會考慮三大因素：

1. 傷口是否齊口，亦或是粉碎，齊口的情況下成功接駁機會率較大，因壞死組織較少；若傷口是粉碎了的，要視乎清除的壞組織有幾多，若壞組織少，仍有其他組織可以修復。 2. 是否有健全的骨架，因接駁後需要有骨架讓肌肉、神經線、血管等依附，若沒有健全的骨架，或需要用身體其他部位的骨架或人造骨。 3. 人體組織的神經線、血管、筋脈等有幾大機會可成功接駁，以及自然修補。

彭醫生稱，成功接駁可令美觀上較好，惟仍有漫長的路要走，包括接受為期數年的物理治療及職業治療、未能預知的併發症如因細菌感染而要再進行手術等。彭醫生續指，即使康復後其功能亦只剩下3、4成。