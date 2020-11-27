內地女中電騙失200萬再被迫扮翻譯　入住碩士生寓所6日套資料

「內地執法人員」電騙案屢見不鮮，惟近期再現新手法，一名26歲女子收到自稱為上海公安局人員來電稱她涉跨境洗黑錢案，其後騙徒安排一名假冒為公安局翻譯的女子，入住事主單位6日以作監視及資產審查，取得事主銀行資料後轉走逾67萬。警方調查後拘捕一名24歲內地女，她聲稱同被騙203萬港元，更被騙徒要求擔任「助手」呃另外3名事主，4宗案件牽涉約529萬港元。

被捕女假扮為上海公安局翻譯，入住女事主寓所6日稱作進行監視。（香港01記者攝）

消息指，受害女事主為一名姓黃港大碩士生，為加拿大籍華人，早前收到自稱為速遞公司職員來電，其後電話被轉駁至一名自稱為上海公安局的人員，指黃涉及一宗跨境洗黑錢案，要求提供地址、身份證及護照等資料。其後被捕24歲內地女接觸黃女，假扮為上海公安局翻譯，於本月5日至10日更入住黃位於堅尼地城卑路乍街的單位6日，聲稱要進行監視，其間取得黃財務資料並交予同黨。黃其後發現銀行戶口被人轉走約67萬元，於是報警。

西區警區刑事部人員經調查後，昨日（26日）在將軍澳區拘捕一名24歲內地女子。據悉被捕姓章女子同報稱為學生，稱自己於今年7月，同遭騙徒以涉及跨境罪行為由，騙去港幣約203萬元。她其後被騙徒指使，要求她擔任「助手」，協助接觸其他3名受害人，從而證明自己清白。4宗案件共涉及港幣529萬元。

警方提醒市民，電話騙案層出不窮，市民若收到有關問題包裹或自稱跨境執法機關人員的電話時，需提高警覺，核實來電者身份。內地相關部門不會要求任何人士匯款及透露銀行帳戶密碼以證清白，亦不會要求任何人充當「助手」。如有懷疑，請致電警方二十四小時「防騙易」諮詢熱線18222。