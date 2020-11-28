電騙新招│受害者變同謀　扮公安翻譯上門同住監視　3女接連中招

假冒內地官員電騙案屢見不鮮，過去案例多為騙徒透過電話套取受害人銀行戶口資料後轉走存款，或要求受害人轉帳款項到指定戶口作審查，甚至派員上門到受害人家取錢。惟最近電騙黨再「變招」，物色受害人騙財過後，再要求擔任助手，上門與其他受害人同住多日，套取資料騙財。 一名24歲城大內地女碩士生，今年7月墮騙網失逾200萬，再受騙徒指使假扮「公安局翻譯」，先後向另外3名女子落手，以監視為由上門與她們同住再騙財，4宗案件共涉529萬。

涉案姓章24歲內地女子，今年於城大組織管理碩士畢業，她於今年7月墮假冒內地官員電騙，遭騙徒以涉及跨境罪行為由，騙去港幣約203萬元。她其後被騙徒指使，要求她擔任「助手」，協助接觸其他3名受害人，從而證明自己清白。

其中一名受害女事主姓黃，為港大碩士生，被自稱上海公安局的人員指她涉及跨境洗黑錢案，要求提供地址、身份證及護照等資料後，章女便假扮為公安局翻譯，入住黃位於堅尼地城卑路乍街的單位6日，聲稱要進行監視，其間取得黃財務資料並交予同黨，將黃約67萬元的銀行存款轉走。另外兩名受害人分別為69歲女子及19歲港大女生，章女亦曾以同樣手法入住兩人寓所後騙財，4宗案件共涉及港幣529萬元。

章女假扮為公安局翻譯，入住黃女位於堅尼地城卑路乍街的單位6日。（香港01記者攝）

警方接獲報案後，周四（26日）拘捕章女涉嫌以欺騙手段取得財產。警方提醒市民，電話騙案層出不窮，市民若收到有關問題包裹或自稱跨境執法機關人員的電話時，需提高警覺，核實來電者身分，內地相關部門不會要求任何人士匯款及透露銀行帳戶密碼以證清白，亦不會要求任何人充當「助手」。如有懷疑，請致電警方24小時「防騙易」諮詢熱線18222。