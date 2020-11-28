再現偷貓賊｜深水埗貓仔「可樂」被偷1日　貓主哽咽：湊B咁湊大佢

深水埗一間建築材料公司一隻約3個月大幼貓「可樂」，昨日（27日）遭一名胖漢偷走。「可樂」失蹤一天仍未能尋回，貓主馬太接受訪問時透露，貓仔約一個月大時獲客人贈送，馬太視如己出，「好似湊B咁湊大佢」。馬太哽咽道昨晚未能安睡，「我真係好心痛」，她指鄰近電器店日前曾看到男賊與愛貓玩樂，估計對方很喜歡「可樂」，馬太如今希望賊人能盡快交還「可樂」，又稱﹕「如果你有一日唔鍾意佢，你還返畀我啦，我都會原諒你。」。

貓主留守店舖至凌晨盼「可樂」回來

貓主馬太透露，今年9月獲客人贈送約1個月大的「可樂」，馬太視如己出，店內準備了大量「可樂」喜歡的「罐罐」，將愛貓放在店內飼養，「日日餵奶畀佢食，好似湊阿B咁湊大佢。」。馬太表示，平日早上會放「可樂」到店外曬太陽，晚上則會將牠留在店內。她形容「可樂」性格「好癡人、唔驚人」，但聽到主人呼喚名字便會回到主人身邊。惜昨日馬太叫「可樂」時，貓仔未有回來，馬太感到奇怪，到附近尋貓不果，詢問鄰店亦未見「可樂」蹤影，心知不妙馬上致電老公並提早關門尋貓。馬太昨晚留守店舖至凌晨12時，希望「可樂」會回來。

馬太哽咽稱，昨晚未能安睡，「我真係好心痛，好唔開心，成晚都冇瞓。」「可樂」失蹤一天仍未尋回，馬太嘆道﹕「機會好似好渺茫，今朝仲盼望貓仔喺門口等我，但都無。」。她更擔心貓仔會落入殘忍的人手中，成為別人的盤中餐。

懷疑男賊曾現身與「可樂」玩

毗鄰花店得知消息，協助馬太將偷貓賊犯案過程放到網上，呼籲全城緝兇。根據閉路電視片段，當時「可樂」於建築材料公司外曬太陽，男賊人經過店舖時注意到「可樂」，其後折返將「可樂」抱走，並朝石硤尾街方向逃去，整過過程不足10秒。馬太指，印象中未遇見過男賊，但鄰近電器店稱日前看到懷疑偷走「可樂」的男賊，與貓貓玩樂約半小時，更帶貓仔到馬路，電器店職員目擊便馬上喝止，並將貓仔帶回給馬太。

馬太估計對方很喜歡「可樂」，如今只盼賊人能盡快還貓，又向賊人喊話：「希望你可以善待可樂，如果你有一日唔鍾意佢，你還返畀我啦，我都會原諒你。」她稱若賊人能轉告她會善待貓仔，可令她安心。

今午警方派出約60名刑事調查隊、機動部隊及特遣隊人員，到附近唐樓搜索惟未有發現。警方向街坊派發通緝傳單，呼籲任何人士如有案件的資料，可致電36618854或61289586與深水埗警區人員或任何一間警署聯絡。