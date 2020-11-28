區議員引消息：警下周起或拘太子站獻花人士　據悉只取消收花安排

去年8月31日太子站事件，事發後至今每月尾均有市民到太子站獻花，惟有區議員指收到消息，警方於本月30日起，將向前來獻花及收花的人士作驅趕，如不離開便會拘捕。區議員林兆彬表示，本月將不會於太子站現場收花，呼籲如希望獻花市民到場「拜一拜」後便離開，並將花交到其辦事處，他批評警方做法屬政治打壓。 警方公共關係科發言人回覆指，會作出獨立風險評估，並因應不同情況及最新形勢，作出適當部署，又稱部署屬行動細節不會公開。消息指，警方只取消區議員於太子站外收花安排，以避免人群聚集。

區議員林兆彬引消息指，警方下周起將驅趕前來獻花及收花的人士，如不離開便會拘捕。（資料圖片）

油尖旺民主派區議員今日（28日）發聲明，指自今年年初起，警方每次831太子站紀錄活動期間也極速將欄杆及地上的花束清走，甚至恐嚇市民犯下亂拋垃圾罪，由今年3月31日開始，油尖旺民主派區議員每次均到場收集花束，但近日收到可靠消息，若議員和市民於11月30日繼續在太子站收花和獻花，將會即時被驅趕甚至被拘捕，強烈譴責警方和平獻花行動，亦重申要求政府公開相關閉路電視片段、成立獨立調查委員會還原真相，以及懲處違法警員，停止濫捕。

油尖區議員林兆彬表示，日前收到消息人士透露，警方本月起將對每月831紀念活動，到太子站外獻花或收花包括議員及市民作驅趕，「唔走就即刻拘捕」。林兆彬指警方反對區議員收花已非第一次，但於現場收花時警員過往亦未曾出手干預，林又指，831一周年時，警方曾向油尖旺區議會主席林健文發函指因疫情嚴重，呼籲停止於太子站外舉行紀念活動，區議員其後改以「兩人一更」的方式輪流收花，亦未有被警方票控或阻止。惟林兆彬認為是次警方做法明顯強烈，批評是政治打壓及縮窄言論自由。林兆彬呼籲如希望獻花市民到場「拜一拜」後便離開，並將花交到其辦事處，由他們代收及送往沙嶺公墓，屆時他會到太子站觀察。

警察公共關係科發言人回覆指，警方會作出獨立風險評估，並因應不同情況及最新形勢，作出適當部署。有關部署屬行動細節，警方不會公開。消息指，警方取消區議員於太子站外收花安排，以避免人群聚集，另外於活動期間