黑幫斬人｜父借子車疑被點錯相捱斬　18歲新義安刀手就擒

油麻地追車斬人案疑涉黑幫仇殺。昨日（29日）晚上10時許，50歲姓周男子駕駛Audi房車往尖沙咀方向行駛，在渡船街與欣翔道交界遭兩車撞及強行截停，周男下車理論時刀手從車內衝出，身體多處被斬傷。其中一輛接載刀手的本田私家車逃走期間拋錨，一名18歲姓陳男子束手就擒。 據悉被捕的18歲刀手有「新義安」背景，捱斬Audi紋身司機原來借取兒子房車出行，其子有黑幫「和勝和」背景。警方將翻查閉路電視，調查是否涉及黑幫仇殺，是否針對周男或其子。

事發於昨日（29日）晚上10時許，50歲姓周男子駕紅色Audi房車向尖沙咀方向行駛，途至渡船街與欣翔道交界燈位時，被銀色本田私家車右車頭撞向Audi左邊車尾，周男於是下車理論，與此同時一輛白色豐田突然泊近Audi右邊，兩車夾擊，5名刀手衝出車追斬周男。周男右頸、右前臂、背部及大腿被斬傷，受傷倒地。

刀手得逞後分乘三輛私家車逃去，惟本田私家車疑因右車頭曾與Audi碰撞，右前轆損毀甩脫，駛至御金．國峯對開的友翔道燈位前停下，車上刀手棄車而逃。此時一輛衝鋒車剛巧從油麻地警署駛出，見狀遂上前追捕，當場拘捕一名18歲男子。據了解被捕的18歲刀手有「新義安」背景。警員隨後在車上搜出兩把牛肉刀、一把斧頭、口罩及鴨舌帽等，並發現行車證與車牌不符。

斬人後燒車

據悉捱斬的50歲姓周男子借取兒子Audi房車出行，滿身紋身，其子有「和勝和」黑幫背景。警方將翻查閉路電視，調查傷人案針對周男或其子。

一名警員在嘗試截停其中一輛涉案私家車時，面部及手腳受傷。警方經初步調查，將案件列傷人，交由油尖警區反三合會行動組跟進，現正追緝4名中國籍男子。

凌晨4時許，有駕駛人士駛經大埔道九龍水塘燒烤區停車場時，發現一輛白色私家車起火冒煙，於是報警。消防員到場拖喉灌救將火救熄，惟發現車尾位置有易燃液體鐵罐，相信起火原因有可疑。現場消息指，警方接手調查，並懷疑起火車輛與油麻地斬人事件有關。