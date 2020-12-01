3男向警察體育遊樂會掟9個汽油彈　貨車被焚　警拘1男檢胡椒噴劑

太子警察體育遊樂會遭投擲汽油彈。周二（12月1日）凌晨約1時13分，警方接獲報案，指3名可疑男子在西洋菜北街近白楊街一邊，向遊樂會投擲汽油彈。消息稱，汽油彈跌入停車場內，1輛貨車起火焚毀，消防趕抵將火救熄。警方經初步調查後，相信遊樂會被3名黑衣男，投擲9個汽油彈。 事後大批警員在附近一帶兜截，據悉於深水埗福榮街近石硤尾街，截獲1名姓何（18歲）青年，並在其身上搜獲懷疑胡椒噴劑，以涉嫌「藏有違禁武器」將其拘捕帶署，正調查他是否與汽油彈案有關。案件現列作「縱火」處理，深水埗警區重案組正追緝在逃人士歸案。

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昨日（11月30日）是去年8.31太子站事件15個月，早前有油尖旺民主派區議員指接獲可靠消息，如再於太子站收集花束，會被驅散、甚至拘捕。昨晚太子站B1出口一帶，有大批警員戒備，截查手持鮮花經過的人士，並開咪要求聚集人士散去。現場未見有人獻花，但一度有人在始創中心近水渠道公園高叫口號。



昨日亦是「12港人潛逃」事件第100日，他們於8月23日涉嫌潛逃離境時，被廣東海警截獲，扣押深圳鹽田看守所。學生組織「賢學思政」於旺角、銅鑼灣、元朗西鐵站連儂牆擺設街站，各區設置放映會。晚上9時許，旺角放映會街站結束後，「賢學思政」成員及其他市民，將收集所得的信件，帶至油麻地廣華街郵局寄信時，在廣華街被截查，4名「賢學思政」成員及3名市民，涉嫌「非法集結」被捕。

警方事後在深水埗截獲1名青年，並在其身上搜獲懷疑胡椒噴劑，將其拘捕帶署，正調查他是否與汽油彈案有關。

警方事後在深水埗拘捕1名青年，並在其身上搜獲懷疑胡椒噴劑，正調查他是否與汽油彈案有關。，