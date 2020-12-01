海關查獲75公斤瀕危乾海馬　值約百萬元　本年度最大宗

香港海關查獲瀕危乾海馬，市值約100萬元，為今年偵破最大宗涉及受管制乾海馬的案件。有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩表示，上周三（25日）在落馬洲管制站檢獲75公斤懷疑受管制乾海馬，市值約100萬元。該批乾海馬由印尼運去深圳到香港，一名63歲男子疑涉案被捕，據了解他從事工程工作。海關呼籲市民提高警覺，勿為利益走私，亦不應提供個人資料或地址作收貨用途。

香港海關日前在落馬洲管制站拘捕一名男子，共檢獲75公斤懷疑受管制乾海馬，市值約100萬元。有組織罪案調查科特別調查第一組督察康恩講述案情，海關上周三（25日）透過風險評估在落馬洲管制站揀選及檢查一件從印尼經深圳到港，報稱載有磨砂膏的快遞貨物，在內查獲25公斤疑受管制乾海馬。跟進調查後，海關人員於翌日在屯門一個住宅單位拘捕63歲男子，在單位檢獲多50公斤乾海馬。海馬一般視乎大小、產地定價不一，一公斤價格由數千至數萬元不等。據了解被捕男子從事工程工作，現正保釋候查。海關正調查是否其他涉案人士，不排除更多人被捕。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與走私活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

漁農署瀕危物種保護主任（牌照事務）陳翰奇指乾海馬可製作成名貴中藥材，被過度捕捉造成破壞污染，其野外存活量少、活動範圍細，一旦棲息地受破壞要長時間修復，現時約三分一棲息地受威脅。海馬屬《保護瀕危動植物物種條例》附錄II列明物種，於香港受《條例》規管。任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。