【珍惜生命】疑受金錢問題困擾　長洲東堤小築父子燒炭雙亡

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長洲東堤小築一對父子燒炭亡！今日（1日）早上8時許，警方接獲報案指，長洲東堤小築一渡假屋傳出異味，單位大門被反鎖。救援人員接報到場，發現一名60歲姓劉男子及其27歲兒子，分別倒臥兩張床上，旁邊有一盤燒過的炭。救護人員到場證實父子已死亡。

警方於現場檢獲遺書，據知兩人受金錢問題困擾。警方指，兩男子的死因有待驗屍後確定，經初步調查，案件列自殺協定，交由長洲分區刑事調查隊組第１隊跟進。

今年10月長洲東堤小築　兩保險女經紀燒炭昏迷

翻查資料顯示，今年10月19日長洲東堤小築一渡假屋內，房間傳出燒炭味，兩名分別姓何38歲及姓廖25歲的女子倒臥床上，兩人經搶救後情況危殆。警方在現場調查，相信兩名女子為朋友關係，並於現場檢獲遺書。案件列「自殺協定」處理，交由長洲分區刑事調查隊組第四隊跟進。據了解，兩名女事主同任職保險經紀，因金錢問題不開心而自尋短見。

【求助網站和熱線】

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

長洲東堤小築雙燒炭　兩女保險經紀仍危殆
長洲東堤小築兩女燒炭　昏迷送院搶救後雙雙命危
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