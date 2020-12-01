【珍惜生命】疑受金錢問題困擾　長洲東堤小築父子燒炭雙亡

長洲東堤小築一對父子燒炭亡！今日（1日）早上8時許，警方接獲報案指，長洲東堤小築一渡假屋傳出異味，單位大門被反鎖。救援人員接報到場，發現一名60歲姓劉男子及其27歲兒子，分別倒臥兩張床上，旁邊有一盤燒過的炭。救護人員到場證實父子已死亡。

警方於現場檢獲遺書，據知兩人受金錢問題困擾。警方指，兩男子的死因有待驗屍後確定，經初步調查，案件列自殺協定，交由長洲分區刑事調查隊組第１隊跟進。