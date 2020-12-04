海關水警破8000萬元走私案　12年來最大宗　水警射照明彈追快艇

香港海關和水警昨日（3日）採取聯合行動，在沙頭角偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括最新蘋果手機iPhone 12、高價食材如鮑魚、瀕危紅珊瑚和化妝品等，估計市值共約8000萬元，並拘捕3人，為海關過去12年破獲最大宗走私案件。水警追截快艇時更發射照明彈，惜最終被快艇逃入內地水域。 被捕3人年齡介乎36至46歲，是涉嫌參與走私活動的七人車登記車主，3人均報稱沙頭角居住。海關會繼續調查是否有人借村民身份之便走私，不排除再有人落網。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍講述案情，昨日（3日）凌晨1時許與水警採取聯合行動，在沙頭角偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材及藥物和化妝品等，估計市值共約8000萬元，並拘捕3人，以貨值計為海關過去12年破獲最大宗走私案件。

他指人員兩星期前調查發現活躍於沙頭角的走私行動，不法份子先安排七人車在崗下露天停車場取貨，駛到順隆街避風塘以滑梯運貨到快艇，再駛船向東北水面離去。昨日凌晨約1時，海關與水警見時機成熟採取行動，出動超過100人，目擊3輛七人車到崗下村停車場取貨，其中兩架駛到海邊，用滑梯以5至6秒就成功將貨運到快艇。

本年海上走私貨值大升230%

人員下午時份拘捕3名男子，年齡介乎36至46歲，為上述3輛七人車的登記車主，均報稱在沙頭角居住。海關會繼續調查是否有人借村民身份之便走私，不排除再有人落網。他表示年初至今搗破62宗海上走私案，比去年55宗增加20％。貨品總值升幅顯著，由去年1.6億元大升230%至5.4億元；今年共217人被捕，去年則有86人，相信與新冠肺炎疫情下陸路關口封閉，不法份子轉以海路走私有關。海關會繼續加強執法，打擊走私，相關案行最高刑罰是罰款200萬元及監禁7年。

檢iPhone 12、瀕危紅珊瑚

海關港口及海域科海域行動課監督鄭文遠補充，因應新冠肺炎疫情，內地旅客來港意願低，不法份子遂將貨品運返內地圖利。如物品成功走私返內地，可逃避5000多萬元內地稅款。人員採取陸上執法行動，先在順隆街截獲兩架私家車，檢取12箱貨物；再在崗下村停車場發現1輛輕型貨車和1輛私家車，車上共有94箱貨物。他形容貨物「種類多貨值高」，例如大量貴貨電子零件包括集成電路、電腦記憶體、電腦記憶卡，亦有最新款智能手機，大量鮑魚燕窩，以及中成藥、化妝品和手袋等。貨品中亦發懷疑國家一級重點保護紅珊瑚，根據國家海關法及相關法例，進出入紅珊瑚須取得國家瀕危辦進出口證，並向內地海關申報。香港海關現正調查紅珊瑚來源，鄭指主要紅珊瑚存活在日本、台灣水域，可作藥用，亦是製作首飾的貴價原材料。

水警港外區指揮官羅家康表示海面上攔截困難，行動中派出3艘水警快艇追截，更發射照明彈，但可疑人以每小時36海里高速在沙頭角海向鹽田方向行駛，妄顧他人生命安全，在少於1分鐘時間內逃去。