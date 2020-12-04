16歲青年誤交社團中人　脫離黑幫反遭禁錮鎅手臂　三男子落網

一名16歲青年疑誤交社團中人，經深思熟慮後，希望脱離三合會行列，故決定疏遠損友，豈知卻遭對方禁錮及用刀襲擊，最後更被搶去500元現金。警方經調查後拘捕三名男子，年齡介乎16至37歲，被捕人士均有黑社會背景，現正被拘留調查。

新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚交代案情指，案中受害人是一名16歲男子，他較早前結識案中的疑犯，當中疑犯有三合會背景。受害人基於好奇及貪玩一度加入疑犯，並成為其中一份子。惟其後受害人經深思熟慮後，希望脱離三合會行列，並開始疏遠疑犯。

受害人遭禁錮數小時 生果刀鎅傷手臂 被偷500元

案件發生於今年11月15號下午，疑犯借故邀約受害人在沙田顯徑港鐵站見面。當受害人到達港鐵站後，隨即有多名人士出現，包圍及捉住受害人不准他離開。由於受害人擔心疑犯會對他不利，於是跟隨他們一同乘搭港鐵到達其中一名疑犯位於天水圍的住所。到達後疑犯將受害人禁錮，並多番毆打他，對他拳打腳踢，令受害人身體多處受傷，當中有人曾用生果刀鎅傷受害人的左上臂，造成2厘米的傷口，受害人事後需要縫兩針。其中一名疑犯更偷走受害人銀包內500元現金。受害人被禁錮數小時後獲准離開，他事後向家人覆述事件，並決定報警求助。

3名男子被捕 均有三合會背景

警方經深入調查後，鎖定案中數名疑犯身份，新界南總區刑事部聯同沙田警區於12月2日及3日採取行動，一共拘捕3名男子，他們年齡介乎16到37歲，報稱無業，有三合會背景，被捕人士現正被警方扣查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人士被拘捕。

警方表示，對與三合會相關罪行高度重視，尤其涉及青少年受害人的欺凌案件，警方絕對不會容忍，必定全力緝兇，將違法人士繩之以法。而非法禁錮、傷人及盜竊罪均屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁10年。

警方呼籲，年青人結交朋友時務必謹慎，應了解對方背景，不應因貪玩加入三合會，若遇上任何危險，應立即報警求助。而自稱，聲稱三合會成員或已三合會成員身份行事更有機會觸犯社圈條例第20條，一經定罪，最高刑罰為監禁7年。