海洋公園男職員患哮喘、氣管炎　廁內暈倒送院亡　園方深表沉痛

昨日（3日）下午5時許，警方接獲保安員報案，指一名60歲姓盧男職員於海洋公園行政大樓的男廁廁格內暈倒昏迷。警員及救護員接報到場，將傷者送往瑪麗醫院搶救，惟最終證實死亡。據知，死者患有哮喘及氣管炎至少半年以上。 海洋公園證實死者為香港海洋公園保育基金（保育基金）的兼職員工，並對事件深表沉痛，指已聯絡事主家人及作最深切慰問，並會全力提供最適切協助。 勞工處回應指，處方已知悉事件，並已派員到意外現場了解及就意外原因展開調查。

事發地點在海洋公園後勤地方的一個洗手間。（蔡正邦攝）

據了解，男事主在海洋公園任職司機，雖然公園因「第四波」新冠肺炎症情而暫停開放，但事主仍需上班。他昨日曾接載同事到金山郊野公園研究野生猴子。下午2時許，事主與同事完成工作便返回海洋公園，其後事主進入男廁，再沒有出來。

直至下午5時許，有保安發現廁所反鎖，拍門又沒有回應，由於擔心有人有生命危險，遂破門進內，發現事主倒卧地上，毫無反應。保安隨即報警求助，事主送往瑪麗醫院後證實死亡。警方在事主身上發現有治療哮喘的藥物，初步調查案件並無可疑。據知，死者患有哮喘及氣管炎至少半年以上，而其同事表示事主工作期間疑有不適，而死者死因仍有待驗屍後確定。

海洋公園證實死者為兼職員工 對事件深表沉痛

海洋公園回覆指，昨天下午約5時22分，一名香港海洋公園保育基金（保育基金）男兼職員工於公園後勤地方一個洗手間被發現昏迷，公園救護員迅速到場為他進行急救，並召喚救護車將該員工送院，惟他於送抵瑪麗醫院後證實不治。公園及保育基金對事件表示深表沉痛，已聯絡事主家人及作最深切慰問，並會全力提供最適切協助。

秋冬季三大主因誘發哮喘病發

本港近日天氣轉冷，翻查天文台資料，昨天（3日）氣溫介乎15.4至20.6度，而冷空氣容易刺激氣管，誘發哮喘。呼吸系統專科醫生梁宗存表示，秋冬季是哮喘病發高鋒期，因為11月至3月冷空氣及乾燥空氣容易令氣管收窄，而秋冬溫差大對氣管的刺激亦大；二來秋冬季通常是流感高鋒期，一旦患有感冒，上呼吸道系統疾病亦容易誘發哮喘；三來11至12月多數吹北風，空氣質素較差，亦會對氣管造成影響，梁宗存醫生指以上三項都是誘發哮喘病發的因素。

哮喘病人適當使用吸入氣管擴充劑便可減輕病情。

氣管收窄呼吸困難 不能吸入足夠的氧氣或缺氧致死

梁宗存醫生解釋，哮喘是支氣管的炎症，屬過敏性發炎，當氣管發炎後，氣管內壁會腫脹，令氣管收窄導致呼吸困難，不能吸入足夠的氧氣，甚至缺氧致死。梁醫生指，哮喘患者病發時，最重要是舒緩氣管通道，通常要吸入氣管擴張藥物，令患者呼吸足夠的氧氣。梁醫生表示，香港每年因哮喘病發而死亡的數字介乎80至90宗，當中三分一死者為45歲以下，其餘為45歲以上。

如咳嗽變多、使用氣管擴張藥物頻密 要多加注意

梁醫生呼籲，患有哮喘的人士在秋冬季要特別小心，留意身體狀況及保暖，因為即使是突發性哮喘病發，事前通常都會有蛛絲馬跡，例如咳嗽變多、使用氣管擴張藥物次數愈來愈頻密。梁醫生指，如一星期用一次半次，問題不太，倘若一星期使用兩三次，甚至一日用三四次，即代表氣管消炎情況嚴重，必須求醫。他解釋，使用氣管擴張藥物只能舒緩氣管通道，但當氣管發炎情況嚴重，需要服食消炎藥物。他指，年紀較大的患者或煙民一旦哮喘病發，病情亦會相對嚴重。