西貢公路消防車失控剷行人路　單車手捲車底亡　消防涉危駕被捕

西貢發生消防車撞斃單車手的奪命交通意外。一輛隸屬順利消防局的消防雲梯車，今午（6日）處理完拯救行山人士任務後，沿西貢公路往九龍方向離開，駛至上斜位時，有人報稱受刺眼陽光影響而扭左軚。消防車往左偏側，將一名騎單車徐徐上斜的哥倫比亞男撞倒，更連人帶單車捲入車底。消防車繼而撞向一輛停泊避車處的私家車，續剷上行人路，撞毀約12米欄杆後始停下。單車男由消防員救出，昏迷送院搶救後證實不治。消防車及私家車司機亦報稱不適送院。該名駕車消防員涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

▼▼網上影片直撃意外一刻▼▼

據了解，一名隸屬順利消防局的姓姚54歲消防隊目負責駕駛肇事消防雲梯車。該隊消防人員早前處理一宗拯救行山人士的案件後，沿西貢公路離開，惟消防雲梯車駛至事發位置時發生意外。有人事後報稱因陽光刺眼而扭左軚。現場消息指，男死者60歲Benjamin，為哥倫比亞籍人士，今年五月來港，原定於七月需要離境，不排除因疫情影響而滯留香港，現時居無定所，報住西貢一個社區中心，警方正嘗試聯絡其家人。

事發於今午（6日）1時52分，根據網上流傳的影片可見，一輛消防雲梯車沿西貢公路往九龍方向，駛至白沙灣對開上斜位疑失控，突偏離行車線扭向左邊，撞倒左方一輛徐徐上斜的單車，復撼向停泊在避車處的私家車，私家車被撞後左右猛烈搖晃。消防車餘勢未止，剷上行人路，撞毀路邊欄杆後方停下。

該名外籍男單車手被撞跌後，連人帶單車遭捲入消防車底。消防員合力將他救出，惟他已重創昏迷，被送往將軍澳醫院搶救，救護員為其進行心外壓搶救，惜返魂乏術，延至下午3時21分證實不治。消防車及私家車司機接受酒精呼氣測試後皆為零度。64歲姓陳私家車司機報稱頭暈，需送院治理。

駕車消防隊目涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

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警方封鎖現場調查意外原因。現場所見，消防車掃毀約12米長的防撞欄及行人路欄杆，泵把及車牌甩脫。部分欄杆飛脫後，直墮護土牆斜坡下方，殃及兩部屬於遊艇公司的水上電單車。涉事單車卡在消防車底，車架及車轆變形扭曲，車底留有一灘血漬，死者的隨身物品散落一地，包括一個腰包。被撞的私家車右邊車身損毀嚴重。警方檢獲懷疑屬於死者的兩本分別哥倫比亞及美國護照、一些財物及染血衣物。

派員嘗試接觸死者家屬 消防處﹕深表遺憾

晚上7時許，有消防員前往死者報住的西貢美源街8號西貢區社區中心了解，惟社區中心周日未有開放，故消防員未能接觸職員。消防處表示，對於今午於西貢發生一宗涉及一輛消防車的交通意外，導致一名男士喪生，深表遺憾。該處已經派員嘗試接觸死者家屬，希望提供一切可行的協助。警方正就該宗交通意外進行調查，消防處會全面協助警方調查，並提供一切所需資料。

運輸署表示，因交通意外，西貢公路往九龍方向近白沙灣現已實施單線雙程行車措施，上址交通擠塞。九巴公司則表示，受西貢公路近白沙灣意外影響，西貢一帶交通嚴重阻塞，九巴途經該處的巴士路線或會受到影響， 部分班次或需改道行駛。