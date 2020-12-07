港區國安法｜消息指楊子雋等8人被捕　疑涉中大畢業禮遊行

受新冠肺炎疫情影響，香港中文大學畢業禮上月19日改於網上舉行，不過有逾百名畢業生在校內遊行，有人拉起橫額及高叫口號，其後校方報警，指他們涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，警方國安處接手調查。曾參選灣仔區議會的中大畢業生楊子雋在社交網站表示，今（7日）早7時被上門拘捕，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，警方入屋搜查。 據了解他被帶往馬鞍山警署協助調查，事件中至少8人被捕。

中大畢業生楊子雋在社交網站表示今（7日）早7時被上門拘捕，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，現正被搜屋。（楊子雋fb截圖）

楊子雋代表「灣仔起步」2019年參選灣仔區議會（樂活），挑戰現任的立法會議員謝偉俊，最終謝偉俊成功連任。翻查資料，楊畢業於中文大學地理與資源管理系。

上月19日約100名中大應屆畢業生響應網上校園遊行號召，在港鐵站外對出的民主女神像附近集合及出發，遊行至百萬大道。部份人戴上面具、手持黑色汽球及「一息尚存 抗爭到底」、「毋忘義士 釋放十二」等標語，沿途高叫多個反修例口號，包括「光復香港 時代革命」、「香港獨立 唯一出路」等。

中大就事件兩度發聲明，指當日中午12時許開始，逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學已經報警，並將情況即時通報警方。

警方國安處接手調查案件，翌日下午大批警員到達中大校園搜證，他們分成至少兩隊，於校園內多處拍攝作記錄，又抄下設有閉路電視的燈柱號碼。至下午5時半，警員離開校園，整過搜證過程歷時約2小時。警方表示國安處人員在大學保安人員陪同下，於下午進入校園內調查及蒐證，當中包括30處被刑事毁壞的地點。

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↓↓國安處人員上月到校園搜證情況↓↓