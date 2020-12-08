民主派朱凱廸、胡志偉、梁國雄等8人被捕　一文睇清各人罪名

再有民主派人士被捕，前立法會議員朱凱廸、民主黨主席胡志偉及社民連副主席梁國雄等人，今（8日）清晨陸續被警方上門拘捕。消息指至少8人被捕，除上述3人外，還包括民陣召集人陳皓桓、東區區議員徐子見、陳榮泰、曾健成「阿牛」及社民連成員「四哥」鄧世禮。他們被指於本年6月30日及7月1日涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」等3罪，現正被扣留調查。

全國人大常委會6月30日通過港區國安法草案，共於7月1日凌晨生效。民陣申請七一遊行，但遭警方反對。民陣副召集人陳皓桓等人6月30日在終審法院外，聯同民主黨主席胡志偉、東區區議員曾健成、東區區議員徐子見及小西灣區議員陳榮泰召開記者會，表明以個人身份在發起 《反對國安惡法 堅持五大訴求》遊行，回歸日下午2時於東角道集合，遊行到中環遮打道。

民陣副召集人陳皓桓等人6月30日在終審法院外，聯同民主黨主席胡志偉、東區區議員曾健成、東區區議員徐子見及小西灣區議員陳榮泰召開記者會，表明以個人身份在發起 《反對國安惡法 堅持五大訴求》遊行，回歸日下午2時於東角道集合，遊行到中環遮打道，前立法會議員朱凱廸亦會參與。

據了解至少8人被捕，包括前立法會議員朱凱廸、民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄、民陣召集人陳皓桓、東區區議員徐子見、小西灣區議員陳榮泰、東區區議員曾健成「阿牛」及社民連成員「四哥」鄧世禮。

陳皓桓、徐子見、胡志偉、曾健成和陳榮泰涉嫌6月30日在終審法院外號召市民參與未經批准遊行。陳皓桓、徐子見和胡志偉同時涉嫌與朱凱廸、梁國雄和鄧世禮在7月1日，於灣仔杜老誌道至軒尼詩道一帶，組織及帶領遊行隊伍進行未經批准集結。

消息指被捕8人年齡介乎24歲至64歲，他們涉嫌違反香港法例第245章《公安條例》有關「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名，現正被扣留調查，案件由港島總區重案組跟進。