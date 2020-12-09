楊家誠銅鑼灣酒店遭玻璃杯爆頭　疑傾股票起爭執　警追緝2兇徒

英冠球會伯明翰前班主楊家誠昨（8日）遇襲受傷。據悉，楊與兩名男子在銅鑼灣柏寧酒店一間餐廳內傾談，席間疑因股票投資問題發生爭執，有人突然對楊拳打腳踢，又拿起玻璃杯打向其頭部，2男子呈兇後逃走無蹤。酒店職員見狀報警，楊頭部受傷送院治理。

英冠球會伯明翰前班主楊家誠，曾因洗黑錢罪入獄。（資料圖片）

英冠球會伯明翰前班主楊家誠，昨（8日）在銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店遇襲受傷。（林振華攝）

警方表示，事發昨（8日）晚6時許，告士打道310號柏寧酒店地下一間餐廳內，一名60歲姓楊男子與兩名年約50歲男子發生爭執，其間遭對方分別以玻璃杯及手襲擊，施襲者其後逃去。男事主頭部受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。警方經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方正追緝兩名2名年約50歲男子，1人約1.7米高，案發時身穿卡其色上衣、深色長褲；另1人約1.75米高，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲。

楊家誠終極敗訴後，隨即在終審法院被押上囚車離開。（資料圖片）

楊家誠是香港商人，因收購當時為英超球隊的伯明翰股權被起底而聞名。他「屋邨仔」出身，父親是菜販，中五畢業後做理髮學徒，慢慢累積名氣，在皇家太平洋酒店和半島酒店開設Vole髮廊，替林青霞理髮，透過炒股票和投資澳門賭業而致富。楊家誠2011年因洗黑錢被捕，他其後被控五罪，指在2001至07年間用三個個人銀行戶口及兩個由其父開立的戶口清洗逾7億元黑錢，五罪全部成立，被判入獄6年，於2019年刑滿出獄。