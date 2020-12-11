城門河現不明油污　大量死魚浮現　市民照釣魚食

沙田城門河一帶今（11日）出現大量死魚，河面更出現懷疑油污。《香港01》記者傍晚到沙田城門河視察，發現車公廟站、文化博物館一帶河段，有逾百條「反肚」死魚漂浮。據現場釣魚翁表示，昨日未見魚屍，至今日始發現大量死魚浮屍河面，相信兩天後便會發臭，「到時條河就臭晒！」但他並未太擔心魚類受污染，繼續釣魚作食用。《香港01》正向環保署及渠務署了解事件。

+ 5 + 5 + 5

記者傍晚到達現場視察，發現車公廟站、文化博物館一帶河段，有逾百條白色細魚「反肚」，河邊亦有少量魚屍被沖上岸，河面則發現懷疑油污。據在場的釣魚翁表示，昨日釣魚時仍未見魚屍，至今早發現河水變藍，並出現大量魚屍，相信兩天後魚屍便會發臭，「到時條河就臭晒！」但他們並未太擔心魚類受污染繼續釣魚，「喺河底釣到都照食，以前試過冇事。」現場所見，有白鷺於河面覓食，釣魚翁擔心白鷺進食死魚後對身體有影響。

食環署發言人回覆查詢時表示，今年5月曾接獲一宗城門河魚屍及油污投訴。食環署一直協助相關管理部門清理河道上漂浮的垃圾，以免影響河道的環境及水質，並防止水浸等事故發生。今早食環署潔淨服務承辦商的工人在城門河進行清理河面漂浮垃圾服務時，清理了約180公斤垃圾，當中包括魚屍。

翻查資料，城門河曾於2016及2017年出現大量死魚，魚腥味道臭氣熏天，影響附近居民生活。當時食環署發言人表示，已安排承辦商增加清理河道至每日一次，以免河道上漂浮的魚屍，影響河道環境及水質。