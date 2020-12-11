警深水埗搗無牌樓上酒吧、賭檔拘30人　男賭客逃走墮樓受傷

今晚（11日）約9時，深水埗警區反黑組展開代號「虎撲」行動，在荔枝角道292號搗破一間樓上無牌酒吧，拘捕11男7女（21至64歲），包括姓陳（53歲）男負責人，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；其餘人等則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「限聚令」，當中4名女子為內地人。行動中，警方檢獲331罐啤酒、5支紅酒及2支烈酒，總值約4,000元。

另外，晚上10時，深水埗警區特別職務隊在黃竹街21至23號一單位，搗破非法釣魚機賭檔，姓郭（48歲）男負責人涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；8男3女則涉「在賭博場所內賭博」及違反「限聚令」，其中2人亦涉未能出示身份證明文件。據悉，行動期間，1名男賭客為逃捕，從閣樓跳落地面，手、腳受傷，被送往明愛醫院治理。